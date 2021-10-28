Аграрии Дагестана могут получить субсидии по проекту развития горных территорий

Врио вице-премьера напомнил, что в регионе утверждена государственная программа «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан», на реализацию которой в текущем году предусмотрено 90 млн рублей.



За счет программы путем конкурсного отбора предприниматели могут получить субсидии на строительство малогабаритных теплиц, логистических центров, на приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков, на создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции, на покупку личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельхозтехники.



Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что реализация программы в том числе зависит от активности муниципальных образований, проведения информационно-разъяснительной работы с потенциальными участниками программы. Врио вице-премьера назвал недостаточной работу муниципалитетов в этом направлении.



Было отмечено, что горные территории занимают 44% всей площади и включают в себя 1186 населенных пунктов. Программа реализуется с целью вовлечения имеющегося потенциала горных территорий в экономически активный оборот, оказания господдержки в реализации инвестиционных проектов и стимулирования развития бизнеса, а также сохранения численности населения и сокращения темпов миграционного оттока из населенных пунктов горной зоны.



Как сообщил первый замминистра экономики и территориального развития РД Арсен Рустамов, в рамках первого этапа реализации госпрограммы в первом полугодии текущего года для участия в программных мероприятиях поступило 87 заявок из 18 муниципальных образований.



«Комиссией по конкурсному отбору заявок было принято решение оказать господдержку в виде предоставления субсидии на возмещение части затрат 53 заявителям», - рассказал Рустамов.



В текущем году реализация государственной программы продолжается, решением Правительства РД актуализирован перечень ее мероприятий.



«Включено мероприятие, предусматривающее предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства на закладку садов интенсивного типа», - сказал Рустамов.



Он добавил, что с 20 сентября текущего года Минэкономразвития Дагестана объявило отбор заявок на предоставление субсидий по всем мероприятиям программы. По состоянию на 25 октября поступило только 18 заявок, из них 3 – на строительство теплиц, 4 – на приобретение малогабаритной сельхозтехники и 11 – на закладку садов интенсивного типа.



Прием заявок продлится до 15 ноября 2021 года. Документы принимаются непосредственно в самом министерстве, либо через МФЦ РД или в электронной форме посредством Единого портала госуслуг.



Субсидии будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность в горных районах республики.



По итогам совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал глав муниципальных образований активизировать работу с местными предпринимателями, довести информацию до всех потенциальных получателей господдержки и оказать содействие в подаче заявок.