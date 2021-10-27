Строительство газопроводов запланировано в поселке Сулак и Каякентском районе

«В рамках подготовки к зиме в республике проведена определенная работа, но немало проблем еще сохраняется. Работа над решением этих вопросов, несмотря на завершение основных подготовительных мероприятий к зиме, продолжится в этом и в последующем годах», - сказал Амирханов.



Серьезные проблемы с подачей коммунальных ресурсов, в частности, из года в год наблюдаются в Каякентском, Новолакском районах и в посёлке Сулак.



О том, какая проводится работа в этих направлениях, доложил врио заместителя Председателя Правительства РД Манвел Мажонц.



Говоря о ситуации в Каякентском районе, Манвел Мажонц доложил, что в связи с нехваткой газа было принято решение по трем объектам газификации, первый из них – проведение закольцовки и распределение нагрузки между газораспределительными станциями «Каякент» и «Утамыш». Также было решено проложить дополнительно к имеющимся два газопровода-лупинга до населенных пунктов Каякент и Новокаякент. Все 3 объекта включены в Республиканскую инвестиционную программу.



Проблемы с газоснабжением имеются и в поселке Сулак. Как сообщил врио вице-премьера, для обеспечения стабильного газоснабжения поселка в Республиканскую инвестиционную программу включены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на 2022 год по строительству межпоселкового газопровода общей протяженностью 11,3 км от газораспределительной станции «Чапаево» до ответвления на село Шушия Новолакского района. Объект планируется завершить в четвертом квартале 2022 года.



Далее Манвел Мажонц сообщил о работе, направленной на обеспечение надежного энергоснабжения переселенческого Новолакского района. Для этого, как сообщил врио зампреда Правительства РД, запланировано строительство высоковольтных воздушных линий электропередач от подстанции Шамхал до села Новолакское.



«Строительство данного объекта позволит обеспечить качественным и надежным электроснабжением не только жителей переселенческого Новолакского района, но и населенных пунктов Кумторкалинского района и Кировского района г. Махачкалы, всего порядка 42,7 тыс. человек. Проектирование объекта запланировано на 2022 год, завершение строительства – в 2023 году», - рассказал Мажонц.



Глава Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев рассказал о проблемах с водоснабжением в муниципалитете. По его словам, магистральный водовод от Тарнаирских очистных сооружений до села Ахар был построен в 1995 году и сегодня требует капитального ремонта.



Участники встречи обсудили два варианта реконструкции водовода.



Принято решение образовать межведомственную комиссию для подготовки дефектного акта и определения полосы отвода прохождения водовода, а также определить необходимую мощность подачи воды для переселенческого Новолакского района и прилегающих территорий.



По итогам обсуждения Абдулпатах Амирханов дал ряд поручений руководителям профильных ведомств по решению вопросов электро-, газо- и водоснабжения Новолакского, Каякентского района и поселка Сулак.



В обсуждении приняли участие врио Первого заместителя Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров, врио министра энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов, начальник Управления Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Гаджи Султанов, директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов, представители ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ПАО «Россети Северный Кавказ».