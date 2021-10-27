Сергей Меликов принял участие в совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической ситуации в СКФО

Как прозвучало, анализ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в текущем месяце говорит об устойчивом росте как в целом по стране, так и в Северо-Кавказском регионе, заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и сезонными респираторно-вирусными инфекциями, в том числе гриппом. Одновременный подъем вирусных инфекционных процессов создает риски их взаимного усиления с ростом количества тяжелых и летальных случаев заболеваний. Ситуация имеет тенденцию к усложнению, а нагрузка на систему здравоохранения субъектов возросла в разы.



По состоянию на 25 октября текущего года, в регионах СКФО нарастающим итогом с начала распространения новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 284 тысяч заболевших, прирост за последние две недели составил почти 17 тысяч человек или 6,3 процента. Наибольшая динамика количества заболевших в сутки наблюдается в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике.



Общее число болеющих коронавирусом на 25 октября составляет 26,6 тысячи человек.



«Пока темпы прироста в округе не превышают среднероссийские показатели, мы должны максимально эффективно использовать имеющийся резерв времени и мобилизовать силы и средства. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в рамках совещания с членами Правительства Российской Федерации 20 октября обсудил эпидемиологическую обстановку в стране и дал ряд поручений по ее стабилизации.



В частности, Правительство Российской Федерации будет обеспечивать ежесуточный мониторинг доступности лекарственных препаратов и медицинского кислорода.



Достигнуты договоренности в указанной сфере с Министерством обороны Российской Федерации об оказании помощи субъектам с наиболее сложной обстановкой. Кроме того, Минздраву России поручено оказать кадровую поддержку и направить высококлассных специалистов в регионы с непростой ситуацией. Как видите, определенные возможности сейчас у нас есть, рекомендую ими воспользоваться на данном этапе, пока не наступил пик эпидемиологической ситуации», – обращаясь к руководителям субъектов, подчеркнул Юрий Чайка.



По его словам, Глава государства поручил полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах оказывать поддержку регионам с высоким уровнем заболеваемости и обеспечивать ежемесячный мониторинг выполнения данных им поручений.



«Вместе с тем отмечу, что на вас как руководителей регионов возложена обязанность обеспечить кратное увеличение тестирования населения с целью раннего выявления носителей инфекции, и наращивание темпов вакцинации, которая у нас с вами ежедневно находится на повестке дня.



С учетом данных Владимиром Владимировичем указаний призываю вас строжайшим образом соблюдать введенные ограничительные мероприятия, совместно с заинтересованными надзорными органами проверять соблюдение населением масочного режима на рабочих местах, в коллективах и в общественных пространствах, следить за дезинфекцией транспорта, за соблюдением режима самоизоляции для невакцинированных граждан в возрасте старше 60 лет и лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19, в ближайшие дни нарастить объемы тестирования лиц с признаками заболевания, увеличить темпы вакцинации и еще больше расширить информационную кампанию», – акцентировал внимание полпред.



По словам Юрия Чайки, рост вакцинации наблюдается во всех регионах округа, однако округ еще далек от достижения цифр создания коллективного иммунитета. Определенный резерв есть – доля израсходованных доз сегодня составляет 72 процента. Поэтому необходимо в срочном порядке вакцинировать граждан, уже записавшихся через портал Госуслуг и ожидающих своей очереди.



«Призываю вас приложить в ближайшее время максимальные усилия для снижения напряженности с распространением инфекции, если требует того ситуация, ввести дополнительные ограничительные мероприятия», – резюмировал Юрий Чайка, призвав своевременно информировать аппарат полномочного представителя Президента о существующих проблемах для оказания помощи во взаимодействии с федеральными органами власти.