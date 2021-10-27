ЗАМАНА - Правительство Дагестана направит 35 млн рублей на восстановление дорог, пострадавших из-за ЧС

Правительство Дагестана направит 35 млн рублей на восстановление дорог, пострадавших из-за ЧС

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27 октября, 2021. Среда 08:11
 Врио Председателя Правительства РД Абдулпатах Амирханов подписал распоряжение о распределении 34,9 млн рублей на восстановление дорог, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в период с мая по июнь 2021 года.
Правительство Дагестана направит 35 млн рублей на восстановление дорог, пострадавших из-за ЧС
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Финансирование будет направлено на мероприятия по восстановлению нормального функционирования автомобильных дорог общего пользования республиканского, межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них.

Напомним, что в мае-июне текущего года из-за непогоды и ливневых дождей пострадали дорожные объекты на территории Агульского, Бабаюртовского, Гумбетовского, Дахадаевского, Тляратинского, Унцукульского, Хивского, Хунзахского и Шамильского районов республики. Перечень объектов указан в документе.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства РД поручено использовать на указанные цели зарезервированные средства дорожного фонда Республики Дагестан.

 

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