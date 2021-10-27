Финансирование будет направлено на мероприятия по восстановлению нормального функционирования автомобильных дорог общего пользования республиканского, межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них.

Напомним, что в мае-июне текущего года из-за непогоды и ливневых дождей пострадали дорожные объекты на территории Агульского, Бабаюртовского, Гумбетовского, Дахадаевского, Тляратинского, Унцукульского, Хивского, Хунзахского и Шамильского районов республики. Перечень объектов указан в документе.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства РД поручено использовать на указанные цели зарезервированные средства дорожного фонда Республики Дагестан.