В состав включены заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, советник Президента РФ Владимир Толстой, Глава Дагестана Сергей Меликов, заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова и другие.
Оргкомитет образован во исполнение Указа Президента РФ о праздновании 100-летия дагестанского поэта, которое запланировано на 2023 год.
Правительством РФ создан комитет по празднованию 100-летия Расула Гамзатова
- Автор Шахри
- 27 октября, 2021. Среда 08:07
Образован организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Его состав своим распоряжением утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
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