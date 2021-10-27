Правительством РФ создан комитет по празднованию 100-летия Расула Гамзатова

Образован организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Его состав своим распоряжением утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.





В состав включены заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, советник Президента РФ Владимир Толстой, Глава Дагестана Сергей Меликов, заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова и другие.



Оргкомитет образован во исполнение Указа Президента РФ о праздновании 100-летия дагестанского поэта, которое запланировано на 2023 год.