Через аэропорт Махачкалы иностранцы теперь смогут въехать в Россию по единой электронной визе

Махачкалинский аэропорт «Уйташ» наряду с другими российскими аэропортами включен в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в страну на основании единой электронной визы. Соответствующее распоряжение было подписано Правительством Российской Федерации 19 октября 2021 года.

«В настоящее время это самый передовой и эффективный способ привлечь иностранных туристов из стран, формирующих основные туристические потоки в мире. Безусловно это будет способствовать дальнейшему развитию туристской отрасли Республики Дагестан, росту экономики, повысит инвестиционную привлекательность региона.

Вместе с тем, введение электронной визы и рост потока иностранных туристов возлагает на нас дополнительную ответственность. Необходимо принять дополнительные меры по повышению качества предоставляемых туристских услуг коллективными средствами размещения, гидами-экскурсоводами, предприятиями обслуживания и сервиса и т.д. Необходимо также усилить работу по наращиванию количества и качества туристской и сопутствующей инфраструктуры», — отметил врио министра по туризму и народным художественным промысла Дагестана Эмин Мерданов.

Врио министра также подчеркнул, что Министерством по туризму и НХП РД в сотрудничестве с министерствами и ведомствами, туристскими предприятиями республики, муниципальными образованиями в приоритетном порядке будет организована работа в этом направлении.

Электронная виза действует по всей России. Пересечь границу можно через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать – по всей стране. Получить документ можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Виза оформляется онлайн и не требует дополнительных документов для подтверждения цели поездки в Россию.