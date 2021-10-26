Гостеприимным дагестанцам стоит воздержаться от посиделок в нерабочие дни

Несмотря на многочисленные возмущения дагестанцев в соцсетях по поводу недельных ограничений, реальность вынуждает государство прибегать к подобным мерам, ведь число заболевших в России растёт в геометрической прогрессии. Страшные цифры озвучивают СМИ: за сутки выявлено 38000 заразившихся коронавирусом, это рекорд с начала пандемии. А суточная смертность уже неделю держится выше отметки 1000 человек. В Дагестане на 26 октября зафиксирован 154 заразившийся гражданин за сутки и 6 смертей.

Нерабочая неделя установлена Главой государства с 30 октября, при этом регионы получили право самостоятельно принимать решения по борьбе с коронавирусом, учитывая эпидемиологическую ситуацию, ее динамику и тенденции. Руководители субъектов могут дополнительно установить нерабочие дни.

Нужно сказать, прошлый опыт введения локдауна в стране, да и во всем мире, как минимум, позволил задержать распространение коронавируса и адаптировать систему здравоохранения под новые условия жизни. Да, шатнулась наша экономика, но, когда речь идет о жизнях людей, экономическое положение должно уйти на второй план.

Взять ситуацию под контроль удалось с помощью строгих ограничений, которые минимизируют контакты, прерывая цепочку заражений. Стоит помнить, что локдаун это хоть и нерабочие, но все-таки дни с ограничениями, поэтому гостеприимные дагестанцы должны воздержаться от приема гостей, и сами по возможности оставаться дома. Помните, самыми уязвимыми являются ваши пожилые родственники, поэтому приезжая в аулы из города, ограничьте с ними контакт. В эти дни можно пройти вакцинацию, прививочные пункты продолжат работать.

«…Увы, многим из нас не хватает гражданской сознательности, многие из нас не осознают, какую нагрузку испытывает система здравоохранения. Не осознают до тех пор, пока зараза не коснулась их семьи». – сказал дагестанский журналист Исрафил Исрафилов на своей странице в Инстаграме.