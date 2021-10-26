Батыр Эмеев встретился с межрегиональными перевозчиками

Накануне врио первого заместителя председателя Правительства Дагестана Батыр Эмеев встретился с межрегиональными перевозчиками, сообщили информагентству в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Встреча прошла в Минтрансе РД при участии руководителя ведомства Ширухана Гаджимурадова, заместителя начальника управления ГИБДД по Дагестану Мурада Османова, и.о.заместителя начальника управления Ространснадзора по РД Муслима Абдулмуслимова.

По словам собеседника агентства, темой обсуждения стала трагедия, которая произошла ночью 24 октября с участием заказного автобуса, следовавшего из Махачкалы в Санкт-Петербург. В результате аварии погибло 6 человек, в том числе один ребенок.

В ходе беседы руководство пришло к общему мнению о необходимости ужесточения контроля за деятельностью межрегиональных перевозчиков.

«В ближайшие дни будет создана рабочая группа, которая займётся поверками автостанций и компаний перевозчиков на предмет исполнения требований обеспечения безопасности перевозок, в том числе технического состояния транспорта и предрейсового медицинского осмотра водителей. За несоблюдение правил и нарушение требований будут применяться штрафные санкции», – отметил Батыр Эмеев.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов добавил, что в транспорте должны быть установлены тахографы и системы ГЛОНАСС, которые позволят руководителям компании быть в курсе действий работников. «Соблюдение режима труда и отдыха, соблюдение установленного маршрута и остановок – все это возможно отследить с помощью системы ГЛОНАСС. Лишь системный и ответственный подход к работе поможет в дальнейшем не допустить подобных трагедий», – отметил он.