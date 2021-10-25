ЗАМАНА - Еженедельное рабочее совещание в Курахском районе посвятили ходу переписи населения

Еженедельное рабочее совещание в Курахском районе посвятили ходу переписи населения

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25 октября, 2021. Понедельник 16:01
Еженедельное рабочее совещание в Курахском районе посвятили ходу переписи населения

Сегодня в зале заседаний администрации МР прошло рабочее совещание руководителей учреждений и организаций района, посвященное проделанной работе за истекшую неделю и задачам на новую неделю, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.

Еженедельное рабочее совещание в Курахском районе посвятили ходу переписи населения
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Провел совещание глава МР «Курахский район» Замир Азизов.
    
Первым о ходе проведения переписи населения с информацией выступил заместитель главы райадминистрации Рамазан Катибов. «На 22 октября перепись населения района проведено на 43% при плане 40%», – сказал он.
   
Начальник Центра культуры, досуга и туризма Абдулкадир Будаев информировал о 31% переписи работников. Начальник отдела образования Махач Хариев сообщил о переписи 43,5% работников учреждений образования.
    
Заместитель главврача ГБУ «Курахская ЦРБ» РД Омар Гададов говорил об ухудшении эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции в районе. «Всего 19 больных на амбулаторном лечении, 10 больных лечатся на стационаре ЦРБ, а 3 – тяжелых больных отправлены в республиканские медучреждения», – отметил он и добавил, что кислород и лекарства для лечения больных в ЦРБ имеются.
    
На совещании обсуждены также вопросы сбора денежных средств за вывоз мусора и ускорение работы по сбору налоговых поступлений в бюджет района.

 

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