Еженедельное рабочее совещание в Курахском районе посвятили ходу переписи населения

Провел совещание глава МР «Курахский район» Замир Азизов.



Первым о ходе проведения переписи населения с информацией выступил заместитель главы райадминистрации Рамазан Катибов. «На 22 октября перепись населения района проведено на 43% при плане 40%», – сказал он.



Начальник Центра культуры, досуга и туризма Абдулкадир Будаев информировал о 31% переписи работников. Начальник отдела образования Махач Хариев сообщил о переписи 43,5% работников учреждений образования.



Заместитель главврача ГБУ «Курахская ЦРБ» РД Омар Гададов говорил об ухудшении эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции в районе. «Всего 19 больных на амбулаторном лечении, 10 больных лечатся на стационаре ЦРБ, а 3 – тяжелых больных отправлены в республиканские медучреждения», – отметил он и добавил, что кислород и лекарства для лечения больных в ЦРБ имеются.



На совещании обсуждены также вопросы сбора денежных средств за вывоз мусора и ускорение работы по сбору налоговых поступлений в бюджет района.