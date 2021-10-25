Врачи РКБСМП первыми в России освоили уникальный метод удаления камней с помощью новейшего эндоскопа

Несмотря на пандемию коронавируса и рост заболеваемости, врачи Республиканской больницы скорой медицинской помощи продолжают внедрять в свою практику инновационные методы лечения.

Они первыми в стране применили новый метод, который позволяет избавить пациента от камней без полостных операций. На вооружении у медиков появился новейший эндоскоп, который позволяет удалять крупные камни в самых труднодоступных местах, без единого разреза и побочных эффектов.

Первые две операции провели под руководством приглашенного из Москвы профессора, главного научного сотрудника лаборатории оперативной эндоскопии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Станислава Будзинского.

«Планировали продемонстрировать новый тип операции для всего Северного Кавказа, дробление крупных камней в желчных протоках с помощью электрогидравлической литотрепсии. То есть, провести через ротовую полость ультратонкий инструмент в просвет печени и печёночных протоков для визуализации патологии и раздробить камни с помощью электрогидравлики. Но получилось еще более интересно, впервые в России, именно эндоскопически, через просвет в желчных протоках, мы выполнили дробление не только камней в желчном протоке, но и камней в желчном пузыре»¬, - рассказал профессор.

Данный эндоскоп – это длинный тонкий зонд, на конце которого - цифровая камера. И он позволяет проникать в те полости организма, в которые раньше был доступ только через проколы на коже. Инструмент заводится через ротовую полость, по естественным путям проходит через ЖКТ, достигает 12-перстной кишки. А далее, свободно проникает в желчевыводящие протоки.

«Новый метод позволяет обойтись без травматичных открытых разрезов, а риск осложнений сводится к минимуму»,- объяснил врач-эндоскопист РКБСМ, председатель общества эндоскопистов и гастроэнтерологов РД Адам Хайрулаев.

«Безусловно – это большой прорыв, в частности в эндоскопической службе»,- отметил доктор, добавив, что такие операции войдут в обычную практику врачей больницы. Также, по его словам, в настоящее время эндоскопическое отделение РКБСМП является одним из ведущих в регионе, где внедряются самые современные и инновационные методы лечения.

Кроме того, медики планируют стать участниками Первенства России по эндоскопии, где представят интересный клинический случай на суд зрителей и жюри.