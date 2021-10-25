Муфтий Дагестана поучаствовал во Всероссийской переписи

Об этом сообщил Муфтият в своем телеграмм-канале. Впервые за всю историю нашего государства перепись проводится в том числе в онлайн-режиме — через портал Госуслуг. Также можно дождаться визита переписчика на дом. Перепись будет проходить до 14 ноября. Но принять участие в ней посредством сайта Госуслуг можно до 8 ноября.