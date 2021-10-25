ЗАМАНА - Муфтий Дагестана поучаствовал во Всероссийской переписи

Муфтий Дагестана поучаствовал во Всероссийской переписи

Автор
25 октября, 2021. Понедельник 13:24

15 октября в России стартовала перепись населения. Сегодня Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди вместе с супругой Айной Гамзатовой приняли участие во Всероссийской переписи населения.

Муфтий Дагестана поучаствовал во Всероссийской переписи
Информация

Об этом сообщил Муфтият в своем телеграмм-канале. Впервые за всю историю нашего государства перепись проводится в том числе в онлайн-режиме — через портал Госуслуг. Также можно дождаться визита переписчика на дом. Перепись будет проходить до 14 ноября. Но принять участие в ней посредством сайта Госуслуг можно до 8 ноября.

 

Прочитано 38 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top