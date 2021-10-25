Об этом сообщил Муфтият в своем телеграмм-канале. Впервые за всю историю нашего государства перепись проводится в том числе в онлайн-режиме — через портал Госуслуг. Также можно дождаться визита переписчика на дом. Перепись будет проходить до 14 ноября. Но принять участие в ней посредством сайта Госуслуг можно до 8 ноября.
Муфтий Дагестана поучаствовал во Всероссийской переписи
- Автор Мадина
- 25 октября, 2021. Понедельник 13:24
15 октября в России стартовала перепись населения. Сегодня Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди вместе с супругой Айной Гамзатовой приняли участие во Всероссийской переписи населения.
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