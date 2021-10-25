Врио премьер-министра РД отметил, что основные подготовительные мероприятия к зиме завершаются, часть проблемных вопросов удалось снять, при этом остается ряд проблем, которые имеют системный характер. Основная задача сейчас – минимизировать риски возникновения аварий, обеспечить нормальное функционирование систем тепло-, энерго- и водоснабжения.

В рамках подготовки к зиме по линии энергетики выполнен определенный объем работ. Так, заменены 5950 штук опор ЛЭП, 200 км проводов на электрических сетях, 109 единиц перегруженных трансформаторов, а также отремонтировано 790 единиц трансформаторов.

В полном объеме выполнен план мероприятий в сфере газоснабжения. Проведена профилактика и текущий ремонт 472 котельных и 20 центральных тепловых пунктов.

Что касается водоснабжения, то в этом направлении по республике обновлено 58,54 км ветхих водопроводных сетей, 17,59 км ветхих канализационных сетей, заменено 24,32 км тепловых сетей.

Как сообщил врио министра энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов, в соответствии с отчетами муниципальных образований, на сегодняшний день готовность объектов ЖКХ к сезонной эксплуатации в среднем по республике составляет 97 %.

«С учетом климатического зонирования Республики Дагестан, подача тепла в жилищный фонд в муниципальных образованиях республики проводится с 15 октября до 5 ноября.

За период с 15–18 октября этого года были обеспечены отоплением детские сады, школы, больницы во всех городах республики. Подача тепла в многоквартирный жилищный фонд на территории республики предусматривается с 1 ноября 2021 года», - сообщил Мурадов.

По данным руководителя Госжилинспекции РД Сергея Касьянова, на сегодняшний день из 4373 многоквартирных домов представлены в надзорное ведомство паспорта готовности и размещена информация в ГИС ЖКХ по 4306 домам, что составляет 98 % от общего количества МКД.

Врио заместителя Председателя Правительства РД Манвел Мажонц сообщил, что особое беспокойство вызывает состояние сетей электроснабжения в Республике Дагестан.

«73 % зарегистрированных в системе мониторинга и контроля устранения аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве аварий и инцидентов произошли на объектах электроснабжения. Для улучшения ситуации в сфере электроснабжения ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» запланированы мероприятия на сумму 379 млн рублей. Программа на сегодняшний день выполнена на 80 %, завершение ее реализации предусматривается до 1 ноября текущего года.

Кроме того, предусмотрено приобретение спецтехники в количестве 92 штук на сумму 479 млн руб., из которых уже приобретено 40 единиц бригадных машин и бульдозер марки Б-11. Остальную технику планируется приобрести до 1 декабря текущего года», - рассказал Мажонц.

Абдулпатах Амирханов отметил, что с учетом того, что из-за ухудшения погоды, ливневых дождей и иных природных факторов в муниципалитетах возникают чрезвычайные ситуации, органам местного самоуправления и ресурсоснабжающим организациям необходимо быть в постоянной связи с ГУ МЧС по РД, следить за прогнозом и принимать упреждающие меры по предупреждению и исключению неблагоприятных исходов на объектах жизнеобеспечения.