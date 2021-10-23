Следующая перепись населения, которая ориентировочно должна пройти через 10 лет, будет проведена в новом формате. Вероятнее всего, сбор данных будет проходить полностью в формате онлайн, заявил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«Мы видим, как меняются технологии. И сейчас мы можем только представить, что будет через 10 лет. Однако в международном сообществе, в комиссии ООН по народонаселению, рассматриваются различные перспективные варианты проведения переписи. Уже будет явно другой формат», – сказал Смелов.

По его словам, следующую перепись населения поможет провести регистр населения, который сейчас находится в стадии разработки.

«У нас на следующей переписи будет уже готов регистр населения, который готовит ФНС на базе данных ЗАГСов. И сейчас связывают их с различными базами данных. Мы тоже участвуем и, как заказчик, подсказываем, какие данные добавить, чтобы снизить нагрузку на респондентов в последующих переписях. Основную информацию мы сможем получать оттуда – о численности, демографических характеристиках, уровне образования. Появится такая база данных, которая сможет нам давать постоянный срез информации. А вот ту информацию, которой не будет хватать в регистре, мы уже будем собирать», – рассказал он.

Кроме того, Смелов отметил, что онлайн-перепись в целом обходится государству дешевле, чем перепись в традиционном формате.

Напомним, Всероссийская перепись населения проводится на всей территории России по единой государственной статистической методологии в целях получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений.