На стартовавшем голосовании конкурса «Вкусы России» можно поддержать четыре дагестанских бренда

С 20 октября по 7 ноября на сайте вкусыроссии.рф проходит народное голосование в рамках II Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Каждый житель страны может отдать свой голос, поддержав три любимых продукта.

«Мы видим, как конкурс стимулирует предпринимателей расти, помогает развитию агротуризма и в целом сельских территорий. Уверен, что в этом году он пройдет не менее успешно, чем в прошлом, и позволит миллионам россиян больше узнать о разнообразной кухне регионов нашей страны», – считает министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Для сельхозпроизводителей этот конкурс открывает широкие возможности по продвижению продукта, позволяет расширить компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга и сбыта.

В прошлом году в народном голосовании конкурса приняли участие более 1 млн россиян, которые определили трех победителей среди почти 500 брендов. Ими стали дагестанская баранина, бурятские буузы и подмосковные сыры.

В этом году Дагестан заявил конкурс четыре бренда: дагестанский абрикосовый нектар, дагестанский чай, дагестанский урбеч и дагестанское вино.

Дагестанский абрикосовый нектар производится исключительно из плодов, выращенных в самой республике. Он отличается, прежде всего, своей натуральностью, экологичностью, а также гомогенной консистенцией и, конечно, особенным вкусом.

Дагестанский урбеч готовят путем растирания обжаренных или высушенных семян льна, либо молотых косточек абрикоса с добавлением орехов так, чтобы получилась однородная густая кремовая масса. В настоящее время урбеч готовят из льна, кунжута, конопли, подсолнуха, тыквы, абрикосовой косточки, грецких орехов, фундука, мака и многих других маслосодержащих культур. В разработках технологов российской пищевой промышленности урбеч рассматривается не только как самостоятельный продукт, но и как полноценный заменитель химических красителей, а также как полезный компонент различных десертов.

Традиционный дагестанский горный чай – это сбор из горных трав и ягод на основе черного чая. Причем сам сбор трав в высокогорье Дагестана представляет собой долгий и тщательно продуманный процесс. Собирателям приходится ходить по склонам, искать заросли нужного растения, а затем ждать подходящего сезона для их сбора. После этого травы очищают от мусора, сортируют и высушивают. При этом сушка происходит обязательно на свежем воздухе, печь используют только для ягод. Важно, что горные травы отличаются своим составом от выращенных на равнине – одних только антиоксидантов в них больше в шесть раз.

Дагестанское вино производится исключительно из местного сырья, то есть винограда, выращенного на территории республики. В 2020 году аграрии Дагестана собрали свыше 200 тыс. тонн «солнечной» ягоды, что позволило республике выбиться в лидеры по этому показателю в стране. Значительная часть выращенного в регионе винограда направляется на переработку на местные винно-коньячные предприятия.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов, участие в федеральном конкурсе позволит региональным брендам выйти на новые рынки сбыта своей продукции, а республике – реализовать свой потенциал в сфере аграрного туризма и обеспечить дальнейшее развитие сельских территорий.

«Дагестан планомерно выходит на продовольственные рынки, включая зарубежные, со своей собственной брендированной продукцией. При помощи Минсельхоза России и организованного им конкурса мы надеемся нарастить наши поставки. Дагестанская баранина, рис, виноград – бренды, которые уже известны за пределами Северного Кавказа. Но существуют и другие пока менее известные, но не менее качественные и полезные продукты», – подчеркнул руководитель Минсельхозпрода Дагестана.