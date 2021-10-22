«Мы видим, как конкурс стимулирует предпринимателей расти, помогает развитию агротуризма и в целом сельских территорий. Уверен, что в этом году он пройдет не менее успешно, чем в прошлом, и позволит миллионам россиян больше узнать о разнообразной кухне регионов нашей страны», – считает министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Для сельхозпроизводителей этот конкурс открывает широкие возможности по продвижению продукта, позволяет расширить компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга и сбыта.
В прошлом году в народном голосовании конкурса приняли участие более 1 млн россиян, которые определили трех победителей среди почти 500 брендов. Ими стали дагестанская баранина, бурятские буузы и подмосковные сыры.
В этом году Дагестан заявил конкурс четыре бренда: дагестанский абрикосовый нектар, дагестанский чай, дагестанский урбеч и дагестанское вино.
Дагестанский абрикосовый нектар производится исключительно из плодов, выращенных в самой республике. Он отличается, прежде всего, своей натуральностью, экологичностью, а также гомогенной консистенцией и, конечно, особенным вкусом.
Дагестанский урбеч готовят путем растирания обжаренных или высушенных семян льна, либо молотых косточек абрикоса с добавлением орехов так, чтобы получилась однородная густая кремовая масса. В настоящее время урбеч готовят из льна, кунжута, конопли, подсолнуха, тыквы, абрикосовой косточки, грецких орехов, фундука, мака и многих других маслосодержащих культур. В разработках технологов российской пищевой промышленности урбеч рассматривается не только как самостоятельный продукт, но и как полноценный заменитель химических красителей, а также как полезный компонент различных десертов.
Традиционный дагестанский горный чай – это сбор из горных трав и ягод на основе черного чая. Причем сам сбор трав в высокогорье Дагестана представляет собой долгий и тщательно продуманный процесс. Собирателям приходится ходить по склонам, искать заросли нужного растения, а затем ждать подходящего сезона для их сбора. После этого травы очищают от мусора, сортируют и высушивают. При этом сушка происходит обязательно на свежем воздухе, печь используют только для ягод. Важно, что горные травы отличаются своим составом от выращенных на равнине – одних только антиоксидантов в них больше в шесть раз.
Дагестанское вино производится исключительно из местного сырья, то есть винограда, выращенного на территории республики. В 2020 году аграрии Дагестана собрали свыше 200 тыс. тонн «солнечной» ягоды, что позволило республике выбиться в лидеры по этому показателю в стране. Значительная часть выращенного в регионе винограда направляется на переработку на местные винно-коньячные предприятия.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов, участие в федеральном конкурсе позволит региональным брендам выйти на новые рынки сбыта своей продукции, а республике – реализовать свой потенциал в сфере аграрного туризма и обеспечить дальнейшее развитие сельских территорий.
«Дагестан планомерно выходит на продовольственные рынки, включая зарубежные, со своей собственной брендированной продукцией. При помощи Минсельхоза России и организованного им конкурса мы надеемся нарастить наши поставки. Дагестанская баранина, рис, виноград – бренды, которые уже известны за пределами Северного Кавказа. Но существуют и другие пока менее известные, но не менее качественные и полезные продукты», – подчеркнул руководитель Минсельхозпрода Дагестана.