МВД Дагестана: за подделку сертификата о вакцинации грозит уголовная ответственность

В Дагестане зарегистрировано 10 заявлений и сообщений о незаконной реализации документов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

«Из них 3 факта по незаконным сертификатам и иным документам о вакцинации и 7 фактов о незаконных QR-кодах, подтверждающих вакцинацию от новой коронавирусной инфекции либо факт перенесенного заболевания, отображаемых в ЕГПУ», – рассказала она.

Возбуждено семь уголовных дел, один факт по незаконному сертификату о вакцинации и шесть фактов – по незаконным QR-кодам.

По инициативе МВД Дагестана заблокировано 68 сайтов, распространяющих информацию о незаконной продаже документов о вакцинации и ПЦР-тестах.

Подделка сертификатов о вакцинации и QR-кодов незаконна. Эти действия нарушают статью 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».