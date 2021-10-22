В Дагестане реконструируют 52 участка дорог, ведущих к туристическим объектам

Абдулпатах Амирханов, отметив значимость развития туристической отрасли для Дагестана, подчеркнул, что в текущем году тенденция роста турпотока продолжается. По экспертной оценке, за минувшие 9 месяцев турпоток составил 970 тыс. человек, что на 38 % больше, чем за аналогичный период 2019 года (700 тыс. человек), и на 51% больше, чем за тот же период в 2020 году (640 тыс. человек).



«В настоящее время развитие туризма определяется в рамках программных мероприятий. Основным документом, определяющим задачи и цели нашей работы на ближайшие 10 лет - это национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который находится на финальной стадии утверждения. В ближайшей и долгосрочной перспективе необходимо направить усилия Минтуризма, туристического сообщества на организацию системных мероприятий по сохранению и развитию этой тенденции»,- сказал, в частности, Амирханов.



С основным докладом выступил врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов. Он рассказал, что за три квартала объём услуг туристкой индустрии, произведённых в регионе, составил 3, 973 млрд рублей, что на 24 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число занятых в сфере туризма возросло до 10 тыс. 178 человек.



Развивается в республике, по словам Мерданова, и сеть туристских и экскурсионных маршрутов. В реестр маршрутной сети региона включено 45 паспортизированных турмаршрутов, в том числе 13 брендовых.



«Впервые в России на Чиркейской ГЭС открыт туристический маршрут на гидроэлектростанцию. Следует отметить, что самое большое количество проектов вошло в финал Всероссийского конкурса туристских маршрутов «Открой свою Россию» от Республики Дагестан», - сказал врио министра.



В развитии туристической отрасли важную роль играет информационная и имиджевая поддержка. В текущем году в регионе проведено 13 пресс-туров для блогеров и представителей федеральных СМИ.



«Совместно с Федеральным агентством по туризму и Агентством Стратегических инициатив в конце сентября проведен большой инфо - тур с участием 18 федеральных туроператоров в числе: «Туи», «Анекс Тур», «Russia Travel», а также федеральных печатных СМИ – «Известия», «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва» и другие», - рассказал врио руководителя ведомства.



Проводится работа и по подготовке соответствующей нормативно-правовой базы. Как сообщил Эмин Мерданов, в целях подготовки к туристическому сезону 2022 года Минтуризмом РД разработан законопроект о внесении изменений в республиканский закон о туристской деятельности.



«Документом предусмотрено закрепление поддержки субъектов туриндустрии, в том числе путем выдачи субсидий и грантов. Также предлагается наделить Минтуризма РД полномочиями в части аттестации экскурсоводов и гидов, а также осуществления регионального государственного контроля за их деятельностью.



Помимо этого, документом вводятся положения, предусматривающие права органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития туризма, а также уточнение положения в части обеспечения безопасности туристов. Принятие законопроекта Народным Собранием РД запланировано в четвертом квартале этого года», - рассказал Мерданов.



Врио главы Минтуризма Дагестана также рассказал о созданной в регионе Ассоциации туристской индустрии.



«Ассоциация предприятий туристско-рекреационной и отельно-ресторанной индустрии Республики Дагестан создается в целях повышения конкурентоспособности предпринимательской и иной экономической деятельности предприятий в сфере туризма республики на внутреннем и международном рынках, защиты интересов потребителей туристских услуг, создания прозрачного и контролируемого дагестанского рынка туруслуг.



Уже утверждены устав и структура ассоциации, в которую вошли структурные подразделения из числа туроператоров, турагентов, отельеров, рестораторов, экскурсоводов, гидов», - пояснил Мерданов.



В рамках совещания были обсуждены вопросы транспортной доступности отдельных природных и исторических достопримечательностей. Было отмечено, что для решения данного вопроса Минтранс РД проработал вопрос о включении 52 участков муниципальных дорог, ведущих к туристским объектам, к реконструкции в 2022 году.



Кроме того, по словам Эмина Мерданова, для решения вопроса, связанного с отсутствием необходимого количества и должного качества информационных и санитарно-гигиенических узлов на пути следования популярных туристических маршрутов, до конца года будет установлено 8 модульных туристических информационных центров и санитарных зон.



Также было отмечено, что Минтуризмом РД совместно с Российским государственным университетом туризма и сервиса проводится работа по разработке концепций развития туристских кластеров: «Горного», «Прибрежного» и «Кластер активного туризма и рыболовства (Ачикольские озера)».



В рамках совещания об актуальных проблемах предпринимателей, работающих в сфере туризма, рассказал гендиректор ООО «Этно-тревел», президент Ассоциации предприятий туристско-рекреационной и отельно-ресторанной индустрии РД Саадула Омаров. Он обозначил проблемы с инфраструктурой, а также подготовкой кадров, в том числе младшего технического персонала для туристической индустрии.



Абдулпатах Амирханов акцентировал внимание на развитии туризма на Чиркейском водохранилище. В ходе визита в муниципалитет к премьер-министру обратились предприниматели, принимающие туристов в этой зоне, которые рассказали о ряде проблем. В ходе совещания с участием руководства администрации муниципалитета были рассмотрены вопросы оформления земельных участков под причалы на Чиркейском водохранилище.



Отдельным блоком были обсуждены вопросы подготовки к туристическому сезону 2022 года. По поручению Главы Дагестана Сергея Меликова в региональную госпрограмму «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в РД» включен комплекс мер поддержки общественных и предпринимательских инициатив, муниципальных образований, субъектов МСП в виде грантов и субсидий на возмещение части затрат.



В настоящее время Минтуризма РД проводит прием заявок на выплату грантов в форме субсидий победителям, занявшим призовые места по итогам ежегодного республиканского конкурса «Лучший объект сельского туризма», двадцать субъектов получат по 500 тыс. рублей. Также идет прием заявок на предоставление субсидий производителям изделий народных художественных промыслов на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования и инструментов, сырья и материалов, на что предусмотрено 10 млн рублей.



По итогам совещания Абдулпатах Амирханов дал ряд поручений по активизации работы по развитию туристической отрасли. В том числе поручено проработать вопрос участия Республики Дагестан во всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, проводимом Ростуризмом. Победителям конкурса будет оказана государственная поддержка из федерального бюджета.