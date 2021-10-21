Так, переписаться самостоятельно возможно, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг. Для этого необходимо иметь, стандартную или подтвержденную учетную запись на сайте.
Стандартная учетная запись требует паспортные данные, снилс – уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования и номера мобильного телефона. После авторизации необходимо выбрать услугу «Пройти перепись населения». Переписать можно не только себя, но и всех, с кем человек живет в одном жилище.
Каждый участник интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит на свою почту и мобильный телефон QR-код – уникальный для каждого переписного листа штрихкод. Его можно распечатать или сохранить и показать переписку с экрана планшета или смартфона.
После передачи электронных переписных листов, пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги.
Для проверки полноты охвата учета населения переписчики смогут проверить QR-код подтверждения участия в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн. Это нужно для защиты дублирования записей в базе данных Росстата.
Также переписаться можно и в филиалах МФЦ Дагестана, где в данный период размещены стационарные переписные участки.
Напомним, что с 1 по 30 июля этого года прошла перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях Дагестана. Таких участков 154, которые расположены в 7 муниципальных районах.