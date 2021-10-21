Дагестанцы могут пройти Всероссийскую перепись населения на Госуслугах

В ходе проходящей переписи, жители Дагестана, как в целом по стране с 15 октября по 8 ноября текущего года, могут переписаться самостоятельно на портале Госуслуг.

Так, переписаться самостоятельно возможно, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг. Для этого необходимо иметь, стандартную или подтвержденную учетную запись на сайте.

Стандартная учетная запись требует паспортные данные, снилс – уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования и номера мобильного телефона. После авторизации необходимо выбрать услугу «Пройти перепись населения». Переписать можно не только себя, но и всех, с кем человек живет в одном жилище.

Каждый участник интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит на свою почту и мобильный телефон QR-код – уникальный для каждого переписного листа штрихкод. Его можно распечатать или сохранить и показать переписку с экрана планшета или смартфона.

После передачи электронных переписных листов, пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги.

Для проверки полноты охвата учета населения переписчики смогут проверить QR-код подтверждения участия в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн. Это нужно для защиты дублирования записей в базе данных Росстата.

Также переписаться можно и в филиалах МФЦ Дагестана, где в данный период размещены стационарные переписные участки.

Напомним, что с 1 по 30 июля этого года прошла перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях Дагестана. Таких участков 154, которые расположены в 7 муниципальных районах.