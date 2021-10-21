В Махачкале наградили победителей первого этапа розыгрыша призов среди вакцинировавшихся от COVID-19

В центре вакцинации на стадионе имени Елены Исинбаевой состоялась торжественная церемония награждения победителей первого этапа розыгрыша среди вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции.

Поздравить и наградить победителей пришли мэр Махачкалы Салман Дадаев, главный врач Городской клинической больницы Хаджимурад Малаев, главный врач РЦИБ Равганият Магомедова, а также министр физической культуры и спорта региона Сажид Сажидов.

Напомним, что розыгрыш первого этапа состоялся в прямом эфире телеканала РГВК "Дагестан".

Призовой фонд – 5 велосипедов и 2 айфона 12-й модели.

После прямого эфира победителей обзвонили и пригласили для вручения призов. Надо отметить, что для них это стало совершенно неожиданным, но приятным сюрпризом.

После награждения мэр на своей странице в сети «Инстаграм» поблагодарил всех махачкалинцев, прошедших вакцинацию, за гражданскую ответственность:

"Сегодня мы наградили победителей первого этапа муниципального розыгрыша среди вакцинировавшихся от COVID-19!

На первом и втором этапах мы разыграли велосипеды и айфоны, а главный приз нашего розыгрыша – автомобиль! Его мы разыграем 25 декабря на открытии главной ёлки города!

Очень приятно было вручать подарки горожанам с активной гражданской позицией!

Все мы помним тяжёлый 2020-й год, когда теряли родных и близких, когда от этой страшной болезни спасала только самоотверженная работа медиков, чей подвиг мы не имеем права забыть!

Специалисты констатируют, что коллективный иммунитет можно получить только путём вакцинации!

Вакцинируйтесь и будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!".

Отметим, что участие в розыгрыше принимают все махачкалинцы, прошедшие вакцинацию с 4 сентября по 25 декабря, второй розыгрыш состоится 15 ноября, и ещё 5 велосипедов и 2 айфона найдут своих счастливых обладателей.

Также ежедневно от бизнес-сообщества города на трех пунктах вакцинации – на центральной площади, в Русском театре и стадионе имени Елены Исинбаевой – разыгрываются сертификаты на получение смартфона, продуктового набора и бьюти-кейса.