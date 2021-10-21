ЗАМАНА - В Махачкале наградили победителей первого этапа розыгрыша призов среди вакцинировавшихся от COVID-19

В Махачкале наградили победителей первого этапа розыгрыша призов среди вакцинировавшихся от COVID-19

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21 октября, 2021. Четверг 13:30
В Махачкале наградили победителей первого этапа розыгрыша призов среди вакцинировавшихся от COVID-19

В центре вакцинации на стадионе имени Елены Исинбаевой состоялась торжественная церемония награждения победителей первого этапа розыгрыша среди вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции. 

В Махачкале наградили победителей первого этапа розыгрыша призов среди вакцинировавшихся от COVID-19
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Поздравить и наградить победителей пришли мэр Махачкалы Салман Дадаев,  главный врач Городской клинической больницы Хаджимурад Малаев, главный врач РЦИБ Равганият Магомедова, а также министр физической культуры и спорта региона Сажид Сажидов. 

Напомним, что розыгрыш первого этапа состоялся в прямом эфире телеканала РГВК "Дагестан". 

Призовой фонд – 5 велосипедов и 2 айфона 12-й модели. 

После прямого эфира победителей обзвонили и пригласили для вручения призов. Надо отметить, что для них это стало совершенно неожиданным, но приятным сюрпризом. 

После награждения мэр на своей странице в сети «Инстаграм» поблагодарил всех махачкалинцев, прошедших вакцинацию, за гражданскую ответственность: 

"Сегодня мы наградили победителей первого этапа муниципального розыгрыша среди вакцинировавшихся от COVID-19! 

На первом и втором этапах мы разыграли велосипеды и айфоны, а главный приз нашего розыгрыша – автомобиль!  Его мы разыграем 25 декабря на открытии главной ёлки города! 

Очень приятно было вручать подарки горожанам с активной гражданской позицией! 

Все мы помним тяжёлый 2020-й год, когда теряли родных и близких, когда от этой страшной болезни спасала только самоотверженная работа медиков, чей подвиг мы не имеем права забыть! 

Специалисты констатируют, что коллективный иммунитет можно получить только путём вакцинации! 

Вакцинируйтесь и будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!". 

Отметим, что участие в розыгрыше принимают все махачкалинцы, прошедшие вакцинацию с 4 сентября по 25 декабря, второй розыгрыш состоится 15 ноября, и ещё 5 велосипедов и 2 айфона найдут своих счастливых обладателей. 

Также ежедневно от бизнес-сообщества города на трех пунктах вакцинации – на центральной площади, в Русском театре и стадионе имени Елены Исинбаевой – разыгрываются сертификаты на получение смартфона, продуктового набора и бьюти-кейса.

 

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