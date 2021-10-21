Сергей Меликов: основное внимание при формировании бюджета необходимо уделить повышению качества жизни дагестанцев

Сегодня, 20 октября, на расширенном заседании Правительства Республики Дагестан, прошедшем под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова, обсудили исполнение республиканского бюджета за 9 месяцев текущего года, внесение изменений в Закон РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а также проект закона «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Напомнив, что закон о бюджете – основной финансовый документ, содержание которого характеризует направленность политического курса региона, Сергей Меликов нацелил на коллегиальную работу над ним: в нее должны быть включены как органы исполнительной, так и законодательной власти. «Наш бюджет – это закон, в котором заинтересованы все. И самое главное – он должен быть направлен и на развитие региона, и на повышение качества жизни людей», – сказал Глава Дагестана.

В целом, руководитель субъекта признал бюджет на 2021 год эффективным. При этом глава региона отметил и допущенные в ходе его реализации недостатки, которые нужно корректировать. Прежде всего, они касаются исполнения бюджетных обязательств, которые приняли на себя органы исполнительной власти.

«Хотелось бы в дальнейшем, чтобы у нас не просто был принят закон, но и был организован всесторонний контроль за исполнением одного из главных законов, который определяет основные направления развития региона», – сказал глава республики.

Вместе с тем Меликов отметил и некоторые позитивные изменения в части увеличения доходной части консолидированного бюджета на этот год, что стало результатом пристального внимания к бюджетному процессу. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года доходы выросли на 20%, то есть на 6,2 млрд рублей. При этом плановые задания опережаются.

«Такие показатели стали результатом большой совместной работы по мобилизации доходов бюджета, – заявил Сергей Меликов. – В целом удалось обеспечить рост неналоговых доходов, объем которых по сравнению с 2020 годом увеличился в 2,2 раза. Определенный результат здесь достигнут. Хотя, далеко не все проблемы в этих вопросах нам удалось решить. В первую очередь, это касается недопустимого значения «теневого сектора» в экономике».

Долгое время одной из наиболее частых тем при обсуждении препятствий развития республики называлась проблема недостаточных объемов поступлений из федерального бюджета. По опыту последних лет достаточно резкое их увеличение показывает, что органы управления оказались не способны в полном объеме освоить поступившие бюджетные средства в запланированные сроки.

В этом отношении Глава Дагестана призвал к осуществлению должного контроля за исполнением бюджета. А для того, чтобы его правильно исполнять, необходимо правильно планировать реализацию. Такое поручение в ходе заседания было обращено главой региона Народному Собранию РД и республиканскому Правительству.

«Предлагаю следующую методику: мы с вами корректируем бюджет по его поквартальному исполнению. Но прежде, в марте, июне и в сентябре, в том числе на сессиях парламента, нужно запланировать отчет по исполнению бюджета и там же обсуждать необходимость его корректировки. Это сократит сроки согласования и внесения изменений в закон», – отметил Меликов.

Говоря об уровне освоения бюджетных средств по республике, глава региона констатировал, что в среднем на 1 октября он составляет всего 62,4% к годовому плану, а 8 министерств и ведомств имеют показатель освоения ниже 50%. В частности, такие показатели отмечаются в случае Минцифра РД, Управления Правительства по капитальному строительству, Минэнерго, Минприроды РД и др.

Было отмечено, что с такими процентами входить в четвертый квартал недопустимо. Остатки на счетах министерств и ведомств республики на 1 октября составили около 10,5 млрд рублей.

Вместе с тем Сергей Меликов подчеркнул, что средства, которые закладываются на те или иные мероприятия, должны выделяться и осваиваться своевременно, а не в авральном порядке под конец года, так как помимо кассового исполнения, должно быть соблюдено и качество.

Глава Дагестана обратил внимание и на тот факт, что в случае некоторых органов власти какого-либо продвижения не наблюдается, в том числе по такому важному направлению, как реализация национальных проектов. В частности, в августе было нулевое освоение средств по таким проектам как «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт».

Говоря о Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, глава региона сообщил, что этот вопрос будет рассмотрен на октябрьской сессии парламента. «Разработка такого масштабного документа, преследующего амбициозную цель – превратить Дагестан в преуспевающий регион России, безусловно, представляет собой непростую задачу. И, в значительной степени, успех этого дела зависит от того, насколько полно будет продумано ее финансовое сопровождение. Стратегические направления развития республики должны быть учтены в проекте бюджета на очередной финансовой год и плановый период», – обозначил руководитель субъекта.

При этом Сергей Меликов, говоря о планировании реализации бюджета, напомнил об имеющихся возможностях участия республики в различных федеральных программах, в части которой у министерств и ведомств региона самая низкая активность.

Продолжая, руководитель субъекта, вновь сделал акцент на том, что основное внимание при формировании проекта бюджета, который должен быть социально ориентированным, необходимо уделить повышению качества жизни дагестанцев. Приоритетом должно быть устранение инфраструктурных ограничений, решение вопросов качественного водоснабжения и водоотведения, бесперебойного электро- и газоснабжения, строительство школ, детсадов, больниц, дорог, мостов, объектов водоотведения.

Мерами поддержки надо охватить все муниципальные районы и городские округа республики, обеспечить их развитие. Но при этом, подчеркнул Меликов, муниципалитеты должны быть готовы к этому. В этом отношении также важна роль парламентского контроля.

Сергей Меликов еще раз напомнил, что необходимым условием достижения поставленных целей является совершенствование бюджетного планирования. И в этой связи глава субъекта обозначил сроки: не позднее 1 ноября текущего года необходимо внести проект закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Народного Собрания РД.

«В основе представляемого проекта бюджета заложены достаточно осторожные прогнозы, но даже они позволяют нам сделать важные шаги в решении наболевших проблем дагестанцев», – сказал Меликов. Так, например, рост валового регионального продукта планируется на 103,2%, а поступление доходов в республиканский бюджет – на 105,4% к оценке исполнения 2021 года.

Об исполнении республиканского бюджета на 1 октября 2021 года доложил врио министра финансов РД Юнус Саадуев. Он сообщил, что за 9 месяцев текущего года при уточненном плане доходов в объеме 168,6 млрд рублей в республиканский бюджет поступило 117,5 млрд, что составило 69,7%.

Также руководитель ведомства доложил, что в общем объеме фактических доходов (117,5 млрд руб.) федеральные межбюджетные трансферты составили 89,9 млрд рублей, налоговых и неналоговых доходов поступило 27,6 млрд рублей, сверх плана поступило 716 млн рублей собственных доходов. Кассовые расходы при плане 180,7 млрд рублей исполнены в сумме 112,7 млрд или на 62,4%.

Структура доходной части, как сообщил врио министра, остается прежней. Основным доходным источником является НДФЛ – 11 млрд 975 млн рублей поступлений. По неналоговым доходам поступило 1 млрд 350 млн рублей.

По словам Саадуева, крайне неблагополучным остается положение с поступлением доходов от использования госимущества: за 9 месяцев получены 109,6 млн рублей при плановом назначении в 525,5 млн рублей.

Руководитель Минфина РД отметил, что тенденция наличия значительных остатков на счетах главных распорядителей бюджетных средств становится системной. На 1 октября остатки составили 10,4 млрд рублей.

Касательно нацпроектов, продолжил Саадуев, за 9 месяцев исполнено более 7,8 млрд рублей (37,6%) при предусмотренном объеме плановых расходов в сумме 20,9 млрд рублей. Крайне низкий процент, добавил он, при реализации нацпроекта «Образование», который составил 18,6%. Менее 50% освоение по проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Культура», «Здравоохранение».

Также врио министра рассказал о внесении изменений в параметры республиканского бюджета. В частности, доходная часть увеличена на 12 млрд рублей. В результате уточнения сумма доходов составила 172 млрд рублей, общий объем расходов – 177,4 млрд рублей.

В рамках заседания также был представлен на рассмотрение Проект закона о республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. По словам Саадуева, работа над документом проводилась совместно с министерствами и ведомствами, профильными Комитетами Народного Собрания, Счетной палатой РД.

Руководитель министерства напомнил, что в текущем году субъектам России предложили участвовать в получении инфраструктурных бюджетных кредитов, лимит которого для Дагестана определен в сумме 10,5 млрд рублей. «При положительном решении федеральных органов в 2022 и в 2023 годах республике будет предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит в суммах 3,2 млрд и 7,3 млрд рублей соответственно», – сказал Юнус Саадуев.

Согласно прогнозу поступления налоговых и неналоговых доходов, продолжил он, доходная часть проекта республиканского бюджета определена в сумме 158,4 млрд рублей или с ростом к первоначально утвержденному бюджету на текущий год в размере 103,3%. Расходы предусмотрены в объеме 172,6 млрд рублей с ростом против текущего 108,1%. Проект сформирован с дефицитом в сумме 14,2 млрд рублей, источником финансирования которого определены остатки бюджетных средств.

Расходная часть формировалась на основе необходимости достижения результатов реализации нацпроектов, госпрограмм республики, а также с учетом повышения эффективности бюджетных средств.

В проекте бюджета на увеличение фонда оплаты труда дополнительно предусмотрено 5,5 млрд рублей. Кроме того, предусмотрено увеличение бюджетных назначений на лекарственное обеспечение льготной категории граждан. За последние шесть лет эти расходы возросли в 8,6 раз: от 268 млн рублей – в 2017 году до 2,3 млрд – в планируемом 2022-м. Также предусмотрены средства в порядке господдержки секторов экономики, в том числе на развитие сельского хозяйства с суммой расходов 2,7 млрд рублей. На Республиканскую инвестиционную программу в 2022 году планируется направить 17 млрд рублей. Расходы дорожного фонда определены в объеме 10,3 млрд рублей.

«Прошу все министерства и ведомства учесть, что бюджет мы планируем на ближайшие три года. Давайте внимательнее относиться к тому, что нам выделяется. Мы предусмотрели средства на развитие футбола, прежде всего, детского, предусмотрели материальные затраты на центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», на капитальный ремонт лагеря «Солнечный берег», на бесплатное лекарственное обеспечение льготной категории граждан – 2,3 млрд рублей, мы предусмотрели большое количество субсидий по линии Минсельхоза, на проектирование и строительство Центра медицинской и психологической реабилитации. У нас много дополнительных позиций», – обратился Сергей Меликов к руководителям органов исполнительной власти республики, добавив, что надо поэтапно развивать те направления, за которые они отвечают.

При этом глава региона отметил, что в текущем году выполняются также мероприятия, запланированные на этот год в рамках корректировки бюджета и дополнительного финансирования.

Организация по обращению с ТКО

Также Сергей Меликов сообщил, что в Дагестане появится своя республиканская экологическая организация, которая будет заниматься реализацией территориальной схемы по обращению с ТКО. В ведении этой государственной организации будут все вопросы в сфере обращения с отходами – от контейнерных площадок до мусоросортировочных предприятий. Было отмечено, что финансироваться данная организация будет по большей части из федерального бюджета, также она сможет участвовать в различных федеральных программах.

«В настоящий момент мы приступили к созданию этой организации. Это важный шаг для Дагестана. Как только будет утверждена территориальная схема обращения с ТКО, мы выполним первый этап работы в данном направлении», – сказал Меликов.

Глава Дагестана добавил, что развивать республику планируется не только в рамках бюджетных ассигнований, но и в рамках дополнительных средств, которые будут привлекаться в регион.

О переписи населения

В ходе заседания также была рассмотрена тема переписи населения, которая стартовала 15 октября по всей России и проходит в 2 вариантах – традиционном, при помощи переписчиков, а также в электронном, через портал «Госуслуги».

Как сообщил врио Первого вице-премьера РД Нюсрет Омаров, в Дагестане на сегодня участие в переписи приняло более 9% населения, из них воспользовались порталом «Госуслуги» 0,6% жителей региона.

Сергей Меликов призвал активизировать работу в этом направлении, а руководителей органов исполнительной и муниципальной власти – более ответственно подойти к данному вопросу.