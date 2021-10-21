Жизнь как полёт. Полёт как жизнь…

Имя прославленного лётчика-аса Амет-Хана Султана золотыми буквами вписано в историю нашей страны. О нём написаны книги, сняты фильмы, опубликованы сотни статей и научных исследований. Однако точная дата рождения героя до сих пор вызывает вопросы.

Сам Амет-Хан указывал дату рождения 20 октября 1920 года. Однако в наградных документах можно встретить и дату 25 октября. Как бы то ни было, каждый октябрь ежегодно отмечен рядом мероприятий, посвящённых великому асу. И не только в Дагестане, откуда родом был его отец. И не только в Крыму, где родилась его мама и он сам (город Алупка Ялтинского уезда Таврической губернии). Эти памятные торжества проходят во многих регионах и нашей страны, и за рубежом - потому что он был героем поистине национального, международного масштаба.

Будущий легендарный лётчик окончил 1-ю Качинскую военную авиашколу в 1940 году. В годы Великой Отечественной войны прошёл путь от лётчика в звании лейтенанта до командира эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка. Военную службу завершил в звании подполковника.

Из наградного листа Амет-Хана Султана: «За весь период боевых действий провел 150 воздушных боев, в которых лично сбил 30 самолетов противника, из них один таран, и в группе сбил 19 самолетов противника разных типов…»

Последний свой воздушный бой Амет-Хан Султан провёл 29 апреля 1945 года над находящимся в черте Берлина аэродромом «Темпельхоф», сбив «Фокке-Вульф 190». Это была 30-я одиночная воздушная победа, 49-я вместе с групповыми. После войны работал лётчиком-испытателем Лётно-исследовательского института в Жуковском.

Хорошо известна история о национальной принадлежности героя, рассказанная Народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым. Он вспоминал:

«Был у меня знаменитый друг, дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан. Отец у него дагестанец, а мать - татарка… Дагестанцы считают его своим героем, а татары - своим.

- Чей же ты? - спросил я его однажды.

- Я герой не татарский и не лакский, — ответил Амет-Хан. - Я - Герой Советского Союза. А чей сын? Отца с матерью. Разве можно их отделить друг от друга?..»

Точно так же нельзя Амет-Хана Султана отделить от Советского Союза, от России. Он наш. Наше национальное достояние.

Фото: Дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан

Лаура Бакриева – руководитель фонда поддержки образования, науки и культуры имени Амет-Хана Султана:

- Образ Героя Советского Союза Амет-Хана Султана известен всей стране и, конечно, каждому дагестанцу. В годы Великой Отечественной войны он входил в десятку лучших лётчиков-истребителей. И сегодня, вспоминая легендарного аса, в канун дня его рождения, хочется так много рассказать о подвигах Амет-Хана Султана, о его биографии! Но невероятно сложно коротко рассказать о человеке, на груди которого две геройские Звезды, у которого почти полусотня выигранных воздушных дуэлей. И это только официально. А сколько ещё малоизвестных фактов…

Он воевал на Южном, Брянском, Сталинградском фронтах, участвовал в оборонительных боях в Молдавии и на юге Украины, в воздушном прикрытии Ярославля и Ростова-на-Дону, в обороне Сталинграда. А его знаменитый таран – проявление высшего лётного мастерства, первая его боевая победа.

За годы войны товарищ Амет-Хан Султан дважды был награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза, тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды…

Но не менее высокие заслуги были у него и в мирное, послевоенное время. За время работы в Лётно-исследовательском институте в Жуковском Амет-Хан Султан испытал около 100 типов летательных аппаратов – от крылатых ракет до реактивных самолётов. Лауреат Сталинской премии, лауреат Государственной премии. Ему не было ещё и 51, когда 1 февраля 1971 года он трагически погиб при испытании летающей лаборатории Ту-16...

Память о лётчике-асе жива в сердцах людей и увековечена по всей России. Бронзовый бюст лётчика установлен в Алупке. Памятники также есть в Махачкале, Каспийске, Феодосии, Киеве, Ярославле, в других городах и селениях… Его именем названа малая планета (6278) «Амет-Хан», аэропорт в Махачкале и горный пик в Дагестане.

Кроме того, в нашем регионе сформирована дружная и мощная команда активистов, объединённая под знаменем движения «Аметхановцы». Мы принимаем в его ряды как молодёжь, так и детей. И кстати, дети с большой гордостью относятся к тому, что они причастны к имени несравненного Амет-Хана Султана.

Фото: Юные «аметхановцы»

Магомедбаг Гусейханов - доктор физико-математических наук, профессор Дагестанского государственного университета, Заслуженный работник высшей школы РФ:

- Амет-Хан Султан, конечно, гордость всего Дагестана и всей России – дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, который даже был представлен к третьей Звезде Героя. После войны занимался испытанием лётной техники и даже невесомости для космонавтов, испытывал, как ас, самые новые образцы.

Поэтому дагестанцы вместе с крымскими татарами очень гордятся им. Отец его из селения Цовкра – это селение канатоходцев, которое известно всему миру. Мы гордимся, что отсюда происходит такой ас. Чтим его память. Принимаем своих детей в «аметхановцы» - есть такое у нас молодёжное движение. Кроме того, каждый год собираемся 9 мая к его памятнику в городе Махачкале – отмечаем это событие.

Это, конечно, пример для подражания молодым, для патриотического воспитания. Он сам был и скромным, и красивым, и просто великолепным человеком. Не только героем, но и мудрым, основательным. Вырос Амет-Хан Султан в Крыму, но сюда тоже после войны приезжал в 1946 году. Мы так встречали его, на руках носили, на два километра расстилали ковры… Память о нём потомки сохранят на долгие годы.

Фото: Приезд Амет-Хана Султана в аул, на родину отца. Встреча со старейшинами.

Рамазан Магомедов - консультант отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания Министерства по делам молодежи Республики Дагестан:

- Фигура Амет-Хана Султана – знаковая для дагестанцев, это легендарная личность. Он уже в 25 лет был дважды Героем Советского Союза… Мы, конечно же, чтим его память, передаём её младшему поколению.

В прошлом году исполнилось 100 лет со дня рождения Амет-Хана Султана, большое количество патриотических мероприятий было проведено и в Дагестане, и по всей России. Эту работу мы будем продолжать. У нас открываются выставки, экспозиции памяти Амет-Хана Султана...

Конечно, нашему подрастающему поколению, нашей молодёжи нужны такие примеры – примеры героизма, примеры служения своей Родине и любви к нашей большой стране.

Фото: На выставке, посвящённой дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану

У лётчиков есть знаменитый тост: «За то, чтобы количество взлётов совпадало с количеством посадок!». Но, к великому сожалению, не всегда это пожелание сбывается. И вспоминаются по этому поводу строки из песни:

Сказал мудрец: «Земное всё пройдёт –

Без жалости, печали и остатка»

Но там, где жизнь - и взлёты, и посадки,

А там, где вечность – нет посадки, только взлёт...

Амет-Хан Султан ушёл в свой последний полёт 1 февраля 1971 года – под городом Егорьевском в Московской области. И это действительно был полёт в вечность: такие герои остаются в памяти благодарных потомков навсегда.