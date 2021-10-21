ЗАМАНА - Дагестанский школьник прошел в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Дагестанский школьник прошел в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

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21 октября, 2021. Четверг 09:53
Дагестанский школьник прошел в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

37 дагестанских школьников приняли участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди них было трое учеников Республиканского лицея-интерната «Центр одаренных детей»: Амина Ахмедова, Джабраил Айдиев, Арсений Костюк.

Дагестанский школьник прошел в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»
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Школьники решали кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов. В течение недели полуфиналисты работали в команде и искали решения глобальных экологических проблем, создавали игры, популяризирующие защиту окружающей среды среди подростков. Ребята приняли участие и в образовательных интенсивах, мастер-классах, тренингах и встречах с экспертами конкурса от Всероссийского детского центра «Смена». В финал конкурса прошел ученик Центра одаренных детей Арсений Костюк. «У всех была одинаковая тема — экология. У нас был кейс «сокращение рядового разнообразия в нашей стране» — нужно было придумать решение этой проблемы. И мое решение было избрано, вот я и прошел в финал», — поделился Арсений. Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Куратором конкурса в Республике Дагестан является Малая академия наук Республики Дагестан Минобрнауки РД.
 

 

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