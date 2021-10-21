В Дагестане принимают меры по решению проблемы с выходом КРС на железнодорожные пути



Батыр Эмеев отметил, что проблема наездов на крупный рогатый скот на железнодорожных путях в результате сказывается на развитии железных дорог в целом. Он отметил, что в республике ведется работа по увеличению финансирования, направленного развитие железных дорог, в следующем году ожидаются инвестиции.



Также ожидается масштабная реконструкция Махачкалинского железнодорожного вокзала.



«Стоп-фактором» здесь выступает попадание скота под поезда, которое приводит к техническим проблемам, а также становится причиной нарушения графиков движения. При этом мы имеем хорошее железнодорожное полотно, наша дорога рассчитана на 100-120 километров скоростного режима. В этой связи прошу глав муниципальных образований усилить работу по обеспечению безопасного выпаса скота вблизи железной дороги», - сказал Эмеев.



О мерах, которые необходимо принять в целях максимального снижения количества попадания КРС на железнодорожные пути, рассказал и.о. заместителя начальника дороги по территориальному управлению махачкалинского региона РЖД Мухудин Магомедов. По его словам, каждый случай наезда на скот имеет серьезные последствия. С начало года зафиксировано 113 случаев наезда передвижного состава на КРС.



«В том числе 48 случаев – наезды пассажирских поездов. В результате были повреждения локомотивов, разъединён рукав. Кроме того, это приводит к дискомфорту пассажиров. Больше всего случаев зафиксировано в Кумторкалинском районе – 16 наездов, Тарумовском - 15 , Кизлярском - 12, Кизилюртовском - 10 , Бабаюртовском – 10», - рассказал Магомедов.



Было отмечено, что по территории которых пролегает железнодорожная магистраль, проведена разъяснительная работа с целью обеспечения безопасного выпаса скота вблизи железной дороги.



Транспортный прокурор Махачкалы Ринат Ярмухамедов предложил скорректировать работу в части выработки нормативно-правовых актов, которые регламентируют правила выпаса КРС. Ярмухамедов, в частности, предложил принять соответствующие нормативно-правовые акты как на уровне субъекта, так и на территории муниципальных образований по опыту других регионов.



По итогам совещания Батыр Эмеев поручил Минсельхозпроду РД доработать и внести проект закона о внесении изменений в Кодекс Республики Дагестан об административных правонарушениях с учётом опыта других субъектов Российской Федерации в части установления ответственности за оставление скота без присмотра.



В обсуждении приняли участие врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов, начальник управления махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте Абдулали Гасанов.