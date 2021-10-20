ЗАМАНА - Миннац РД проводит акцию «Диктант на языках народов Дагестана»

Миннац РД проводит акцию «Диктант на языках народов Дагестана»

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20 октября, 2021. Среда 17:56

21 октября, в День дагестанской культуры и языков, в республике пройдет ежегодная акция «Диктант на языках народов Дагестана», организованная Министерством по национальной политике и делам религий РД при поддержке кафедры дагестанских языков филологического факультета Дагестанского государственного университета.

Миннац РД проводит акцию «Диктант на языках народов Дагестана»
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В этом году основными площадками проведения диктанта в Махачкале станут Дагестанский государственный университет и Дагестанский государственный педагогический университет. Диктант также напишут во всех муниципальных образованиях республики.

Мероприятие проводится с целью привлечения внимания дагестанской общественности к проблемам сохранения и развития родных языков, изучения истории, традиций, культуры и обычаев народов Дагестана.

Ждем всех желающих проверить свои знания 21 октября, в 12 часов, на филологическом факультете ДГУ (ул. М. Гаджиева, 37) и на факультете дагестанской филологии ДГПУ (ул. М. Ярагского, 57).

 

 

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