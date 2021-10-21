ЗАМАНА - В Дагестане реализуют проекты в сфере научно-технического обеспечения развития АПК

В Дагестане реализуют проекты в сфере научно-технического обеспечения развития АПК

Автор
21 октября, 2021. Четверг 07:50
О принимаемых мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства в соответствии с Указом Президента РФ говорили во вторник, 19 октября, на совещании под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Дагестане реализуют проекты в сфере научно-технического обеспечения развития АПК
Информация

В рамках реализации Указа Президента РФ утверждена и реализуется Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы. На региональном уровне реализуется план мероприятий, направленных на совершенствование механизмов функционирования АПК, растениеводства, животноводства.

Участники совещания обсудили ход реализации проектов в рамках предоставленных грантов на научно-техническое обеспечение развития сельского хозяйства.

Как сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, в республике на научно-технологическое сопровождение учреждениям, работающим в сфере научного обеспечения АПК, выдано четыре гранта.

«Из них один грант в сумме 6,5 млн рублей выдан для организации семеноводства Федеральному аграрному научному центру республики. По плану расходов предполагается приобретение техники, семян сельскохозяйственных культур, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. В текущем году было произведено 770 тонн семян, в том числе 500 тонн озимой пшеницы Нива Ставрополья, 150 тонн озимой пшеницы сорта «Гром» и 120 тонн озимого ячменя сорта достойный», -рассказал Шарипов.

Два гранта, как сообщил Шарипов, получила Дагестанская опытная станция - филиал ВИР им. Вавилова. На средства первого из них в 2020 году были приобретены комбайн, инкрустатор-дражиратор, пневматический сортировальный станок. В 2021 году были закуплены удобрения, гербициды, техника. Это позволило в 2020 году произвести семена моркови, свеклы и капусты на сумму более 1 млн рублей. В текущем году высажены семенники моркови на площади 4 га, свеклы столовой – 8 га, капусты – 0,3 га, крессалата 2 га. Проведен весть комплекс необходимых агротехнологических мероприятий. В ближайшее время будет начата уборка семенников.

Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что каждый грант и проект, реализуемый в целях научно-технической обеспеченности, должен приносить видимый результат.

«От реализации научно-технической политики должна быть польза для агро-промышленного комплекса Республики Дагестан. Мы должны четко понимать, какова экономическая эффективность от проводимой работы», - прокомментировал врио вице-премьера.

По итогам обсуждения министерству сельского хозяйства и продовольствия РД поручено обеспечить контроль за реализацией проектов в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы.

В совещании приняли участие и.о. директора ФГБНУ «ФАНЦ РД» Магомедрасул Казиев, директор ФГБНУ ДСОСПК г. Буйнакск Садрутдин Батталов, директор ФГБУ ГНУ Дагестанская опытная станция - филиал ВИР им. Вавилова Киштили Куркиев и другие.

 

Прочитано 51 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top