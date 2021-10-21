В рамках реализации Указа Президента РФ утверждена и реализуется Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы. На региональном уровне реализуется план мероприятий, направленных на совершенствование механизмов функционирования АПК, растениеводства, животноводства.

Участники совещания обсудили ход реализации проектов в рамках предоставленных грантов на научно-техническое обеспечение развития сельского хозяйства.

Как сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, в республике на научно-технологическое сопровождение учреждениям, работающим в сфере научного обеспечения АПК, выдано четыре гранта.

«Из них один грант в сумме 6,5 млн рублей выдан для организации семеноводства Федеральному аграрному научному центру республики. По плану расходов предполагается приобретение техники, семян сельскохозяйственных культур, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. В текущем году было произведено 770 тонн семян, в том числе 500 тонн озимой пшеницы Нива Ставрополья, 150 тонн озимой пшеницы сорта «Гром» и 120 тонн озимого ячменя сорта достойный», -рассказал Шарипов.

Два гранта, как сообщил Шарипов, получила Дагестанская опытная станция - филиал ВИР им. Вавилова. На средства первого из них в 2020 году были приобретены комбайн, инкрустатор-дражиратор, пневматический сортировальный станок. В 2021 году были закуплены удобрения, гербициды, техника. Это позволило в 2020 году произвести семена моркови, свеклы и капусты на сумму более 1 млн рублей. В текущем году высажены семенники моркови на площади 4 га, свеклы столовой – 8 га, капусты – 0,3 га, крессалата 2 га. Проведен весть комплекс необходимых агротехнологических мероприятий. В ближайшее время будет начата уборка семенников.

Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что каждый грант и проект, реализуемый в целях научно-технической обеспеченности, должен приносить видимый результат.

«От реализации научно-технической политики должна быть польза для агро-промышленного комплекса Республики Дагестан. Мы должны четко понимать, какова экономическая эффективность от проводимой работы», - прокомментировал врио вице-премьера.

По итогам обсуждения министерству сельского хозяйства и продовольствия РД поручено обеспечить контроль за реализацией проектов в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы.

В совещании приняли участие и.о. директора ФГБНУ «ФАНЦ РД» Магомедрасул Казиев, директор ФГБНУ ДСОСПК г. Буйнакск Садрутдин Батталов, директор ФГБУ ГНУ Дагестанская опытная станция - филиал ВИР им. Вавилова Киштили Куркиев и другие.