ЗАМАНА - В Дагестане пройдет аграрный фестиваль "Вкусы Гумбета"

В Дагестане пройдет аграрный фестиваль "Вкусы Гумбета"

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20 октября, 2021. Среда 12:47

Республиканский аграрный фестиваль "Вкусы Гумбета", приуроченный к 100-летию образования ДАССР, пройдет в Дагестане. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В Дагестане пройдет аграрный фестиваль "Вкусы Гумбета"
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"В селе Первомайское, расположенном в прикутанной зоне Бабаюртовского района, 23 октября пройдет республиканский аграрный фестиваль "Вкусы Гумбета", приуроченный к 100-летию ДАССР и ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках фестиваля будут организованы национальные подворья, где будет представлена сельскохозяйственная продукция региона. Кроме того, выступят деятели культуры, будет организован показ этнокостюма.

"Также представят мелкий рогатый скот племенных хозяйств Гумбетовского и других районов, которые завоевали медали на всероссийских конкурсах, выставках и ярмарках", - добавили в региональном министерстве.

 

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