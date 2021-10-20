Республиканский аграрный фестиваль "Вкусы Гумбета", приуроченный к 100-летию образования ДАССР, пройдет в Дагестане. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В селе Первомайское, расположенном в прикутанной зоне Бабаюртовского района, 23 октября пройдет республиканский аграрный фестиваль "Вкусы Гумбета", приуроченный к 100-летию ДАССР и ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках фестиваля будут организованы национальные подворья, где будет представлена сельскохозяйственная продукция региона. Кроме того, выступят деятели культуры, будет организован показ этнокостюма.

"Также представят мелкий рогатый скот племенных хозяйств Гумбетовского и других районов, которые завоевали медали на всероссийских конкурсах, выставках и ярмарках", - добавили в региональном министерстве.