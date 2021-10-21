В Интернет-сети также есть хулиганы, мошенники, обманщики, люди с нехорошими намерениями, о которых много рассказывают по телевизору, и об этом, конечно, важно знать вашему ребенку.
Чтобы предупредить возможные проблемы, вам следует довести до сведения ребенка следующие правила и следить за их выполнением:
1. Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать информацию личного характера: домашний адрес, номер телефона, место учебы и работы родителей, номера кредитных карточек, пароли, даже кличку собаки и пр.
2. Не отправлять без разрешения фотографии родителей, как свои, так и членов семьи (через Интернет или с помощью обычной почты).
3. Никогда без разрешения родителей не встречаться лично с друзьями, с которыми познакомился в Интернете. Объясните, что это может быть опасно, т.к. люди могут выдавать себя в интернете совершенно за других людей. Такие встречи могут быть неприятны и даже опасны.
4. Без разрешения родителей никогда не делать в Сети ничего, требующего платы.
5. Если на ресурсе (в чате или игре) встретятся хулиганы, которые пишут грубые и неприличные вещи, необходимо сразу отключиться и вернуться позже либо перейти на другой ресурс. Вступать в диалог с ними нельзя.
6. Если ребёнок увидел что-то страшное или неприятное, нужно сразу закрыть сайт и рассказать об этом родителям.