Правила безопасности для ребенка в интернете

Если ваш ребенок скоро начнет пользоваться интернетом, или уже начал (заходить на странички, что-то скачивать, играть) – обязательно рассказывайте ему о том, что разница между «правильным» и «неправильным», «хорошим» и «плохим», «опасным» и «безопасным» в Интернете такая же, как в реальной жизни.

В Интернет-сети также есть хулиганы, мошенники, обманщики, люди с нехорошими намерениями, о которых много рассказывают по телевизору, и об этом, конечно, важно знать вашему ребенку.

Чтобы предупредить возможные проблемы, вам следует довести до сведения ребенка следующие правила и следить за их выполнением:

1. Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщать информацию личного характера: домашний адрес, номер телефона, место учебы и работы родителей, номера кредитных карточек, пароли, даже кличку собаки и пр.

2. Не отправлять без разрешения фотографии родителей, как свои, так и членов семьи (через Интернет или с помощью обычной почты).

3. Никогда без разрешения родителей не встречаться лично с друзьями, с которыми познакомился в Интернете. Объясните, что это может быть опасно, т.к. люди могут выдавать себя в интернете совершенно за других людей. Такие встречи могут быть неприятны и даже опасны.

4. Без разрешения родителей никогда не делать в Сети ничего, требующего платы.

5. Если на ресурсе (в чате или игре) встретятся хулиганы, которые пишут грубые и неприличные вещи, необходимо сразу отключиться и вернуться позже либо перейти на другой ресурс. Вступать в диалог с ними нельзя.

6. Если ребёнок увидел что-то страшное или неприятное, нужно сразу закрыть сайт и рассказать об этом родителям.