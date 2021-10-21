ЗАМАНА - В Дагестане пройдет добровольческая акция «Осенний марафон добрых дел — 2021»

В Дагестане пройдет добровольческая акция «Осенний марафон добрых дел — 2021»

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21 октября, 2021. Четверг 07:30

С 21 по 31 октября в Республике Дагестан пройдет ежегодная добровольческая акция «Осенний марафон добрых дел». Ее организаторами выступают Министерство по делам молодежи региона совместно с Дагестанской региональной общественной организацией «Центр развития добровольческих инициатив».

В Дагестане пройдет добровольческая акция «Осенний марафон добрых дел — 2021»
Информация

Цель акции состоит в популяризации ценностей и практики добровольчества в молодежной среде, вовлечении молодежи Республики Дагестан в активную деятельность по оказанию социальной помощи населению на добровольных началах.

К участию в акции присоединятся муниципальные образования Дагестана. В рамках мероприятия в них будут проведены акции по сбору крови и ее компонентов «Капля жизни!», урок добра «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть», спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!», экологическая акция по сбору макулатуры, мероприятия по благоустройству воинских захоронений участников ВОВ и Афганской войны и многое другое.

Дополнительную информацию об «Осеннем марафоне добрых дел» можно получить по телефону: 8-928-570-34-66 (Рашид Абдуллаев).

 

 

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