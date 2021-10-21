Конкурс проводится для обновления кадрового состава Постпредства и формирования кадрового резерва.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Республиканского портала государственной службы и кадров по ссылке.
Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы. Сообщает пресс-служба Постпредства.
Конкурс проводится для обновления кадрового состава Постпредства и формирования кадрового резерва.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Республиканского портала государственной службы и кадров по ссылке.
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