ЗАМАНА - Постпредство Дагестана объявляет кадровый конкурс

Постпредство Дагестана объявляет кадровый конкурс

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21 октября, 2021. Четверг 07:27

Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы. Сообщает пресс-служба Постпредства.

Постпредство Дагестана объявляет кадровый конкурс
Информация

Конкурс проводится для обновления кадрового состава Постпредства и формирования кадрового резерва.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Республиканского портала государственной службы и кадров по ссылке.

 

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