В селе Ихрек открыли родник

17 октября 2021 года по инициативе Председателя Регионального отделения «Союз женщин России в Республике Дагестан» Мамутаевой Интизар Асадуллаевны было реализовано благородное дело, открытие вновь обновленного родника, отреставрированый великолепными мастерами на все руки из сел. Ихрек отцом и сыном Шамилем и Вали в ее родовом селении Ихрек Рутульского района, в память о своей матери Муслимат, на плечи которой легли все трудности и тяготы сельской жизни.

Мероприятие было открыто главой сельского поселения «сельсовет Ихрекский» Гасангусейновым Султаном, который рассказал историю реставрации родника, о предложении Интизар Асадуллаевны о реставрации и финансировании родника.

Вопросы строительства родника, художественного оформления и выбора места решали вместе с мастерами, которые создали целую композицию Древнего Ихрека, вложив в это дело душу, а Администрация села Ихрек оказала всевозможную помощь и поддержку в реализацию данного проекта.

Слово было представлено инициатору данного мероприятия Мамутаевой Интизар Асадуллаевне, которая в своем выступлении отметила, что образ женщины - это не скульптура моей матери, в нем женщина мать , которая испокон веков поила свою семью живительной водой - источником жизни народа, и тот обычай когда на третий день выводят невесту за водой вместе с родственниками и первыми поят этой водой из кувшина родителей мужа, или же прежде чем ввести в дом невесту вносится кувшин невесты с водой, чтоб в дом пришел берекет и счастье нам нужно сохранить и передать будущим поколениям, конечно же Асадуллаевна пригласила всех присутствующих гостей попровать холодную ледяную воду ,которая берет начало из снежных сверкающих вершин Ихрека, из вновь обновлённого родника. В конце своего обращения к жителям села прочитала очень красивые стихи на родном рутульском языке о родном любимом селении Ихрек

На мероприятии присутствовали уважаемые жители села Ихрек в лице дяди Интизар Асадуллаевны Муслимова Шуая Магомедрасуловича, , имама селения Ихрек , специалиста телеинформационного центра Насира Юсуфова, журналиста Сулейманова Саида, председателя Женского общественного Совета Индиры Рагимовны Салмановой , начальника почты Эльмиры Медетовны Магомедовой и многих других гостей, которые поблагодарили Интизар Асадуллаевну за гражданскую активность, за инициативу, за подаренную красоту и радость всем жителям района и села Ихрек от мала до велика.

В завершении мероприятия Саид Сулейманов прочитал великолепные стихи на родном рутульском языке собственного сочинения. Слова благодарности Интизар Асадуллаевне и ее семье выразила и председатель Женского общественного Совета Салманова Индира Рагимовна и пожелания каждому рутульцу, кто в состоянии внести хоть маленькую лепту в корзину добрых дел на благо и процветание народов Рутульского района.