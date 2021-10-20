ЗАМАНА - Кайтагский район присоединился к Всероссийской переписи населения

Кайтагский район присоединился к Всероссийской переписи населения

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20 октября, 2021. Среда 13:23
Кайтагский район присоединился к Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения, стартовавшая 15 октября, продлится до 14 ноября текущего года, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.

Кайтагский район присоединился к Всероссийской переписи населения
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Кайтагский район присоединился к данной процедуре, предварительно проведя с контролерами и переписчиками обучающие занятия. Всего для проведения переписи в муниципалитете задействованы более 70 человек: 61 переписчик, 10 контролеров и 1 инструктор. 

Принять участие в переписи можно одним из трех способов: самостоятельно на портале Госуслуг; у себя дома, ответив на вопросы переписчиков; придя на переписной участок или в Многофункциональный центр (МФЦ) района.

Как отметила одна из контролеров порядка проведения переписи населения Айшат Абдуразизова, вместо бумажных анкет в этом году будут заполняться электронные, на специальных планшетах. 

«Ждать нашего прихода не обязательно. Каждый желающий сможет принять участие в переписи самостоятельно. Это можно сделать, не выходя из дома, в личном кабинете на портале Госуслуг, как со стационарного компьютера, так и в мобильном приложении. Пройти процедуру в онлайн-режиме можно будет до 8 ноября», – заявила она.    

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил важность проведения всеобщей переписи населения и выразил уверенность, что компетентные специалисты-переписчики отнесутся к этому со всей ответственностью.

«Всероссийская перепись населения является основным источником формирования официальной статистики, касающейся численности и структуры населения, его распределения по территории России. Она показывает социально-экономические характеристики народов, национальный и языковой состав россиян, их образовательный уровень. Эти данные важны при планировании экономической и социальной сфер, при формулировании целей и задач развития как отдельного региона, так и всей страны. В связи с этим необходимо, чтобы в каждом районе или городе собирали достоверные сведения», – подчеркнул Алим Темирбулатов и добавил, что участие в переписи населения является гражданским долгом и общественной обязанностью каждого человека.

 

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