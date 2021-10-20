Роспотребнадзор расширил список тех, кто подлежит обязательной вакцинации в Дагестане

В минувший понедельник руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Николай Павлов подписал постановление, в котором расширен список категорий граждан, подлежащих в Дагестане обязательной вакцинации.

Документ предписывает в срок до 15 ноября организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной и до 15 декабря – вторым компонентом вакцины от COVID-19.

Как сообщала «Молодежка», аналогичное постановление было принято главным санитарным врачом республики 21 июля (дополнения были внесены в него 23 июля).

В новом постановлении в перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации, помимо упомянутых в июльских документах, включены работающие в сфере:

– пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости,

– сотовой связи,

– промышленных предприятий, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,

– услуг по перевозке багажа и грузов,

– гостиничных и туристических услуг,

– юридических, типографских, информационных услуг,

– услуг аптек и ветеринарных организаций,

– клининговых компаний, услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, ритуальных услуг,

– услуг охранных предприятий,

– услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей,

– услуг доставки и курьерских услуг,

а также

– лица, работающие вахтовым методом, волонтеры,

– священнослужители и лица, обеспечивающие деятельность религиозных организаций всех вероисповеданий,

– лица, подлежащие призыву на военную службу.

В новом постановлении главного санитарного врача констатируется снижение темпов вакцинации в республике. Если в августе ежедневно вакцинировались около 6 тысяч человек в день, то в сентябре – 2400, а в октябре их количество снизилось до 1200.

Сейчас Дагестан по темпам вакцинации находится на последнем месте в рейтинге регионов России. Удельный вес вакцинированных составляет 26,5% от численности взрослого населения, подлежащего вакцинации.