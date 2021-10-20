Документ предписывает в срок до 15 ноября организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной и до 15 декабря – вторым компонентом вакцины от COVID-19.
Как сообщала «Молодежка», аналогичное постановление было принято главным санитарным врачом республики 21 июля (дополнения были внесены в него 23 июля).
В новом постановлении в перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации, помимо упомянутых в июльских документах, включены работающие в сфере:
– пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости,
– сотовой связи,
– промышленных предприятий, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
– услуг по перевозке багажа и грузов,
– гостиничных и туристических услуг,
– юридических, типографских, информационных услуг,
– услуг аптек и ветеринарных организаций,
– клининговых компаний, услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, ритуальных услуг,
– услуг охранных предприятий,
– услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей,
– услуг доставки и курьерских услуг,
а также
– лица, работающие вахтовым методом, волонтеры,
– священнослужители и лица, обеспечивающие деятельность религиозных организаций всех вероисповеданий,
– лица, подлежащие призыву на военную службу.
В новом постановлении главного санитарного врача констатируется снижение темпов вакцинации в республике. Если в августе ежедневно вакцинировались около 6 тысяч человек в день, то в сентябре – 2400, а в октябре их количество снизилось до 1200.
Сейчас Дагестан по темпам вакцинации находится на последнем месте в рейтинге регионов России. Удельный вес вакцинированных составляет 26,5% от численности взрослого населения, подлежащего вакцинации.