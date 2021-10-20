Дагестанские школьники поддержат Всероссийский «Культурный марафон»

Марафон посвящен кинематографу и приурочен к 125-летию первого киносеанса в России. Об этом информагентству сообщили организаторы марафона.



«Дети смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют», – говорится в сообщении.



Напомним, что организовали проект – Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ и Яндекс.



Цель «Культурного марафона» – увлечь школьников новым «предметом», познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски. Изучая и обсуждая кино, участники учатся анализировать художественные произведения и формулировать свое мнение.



В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.



Для участия в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке. Присоединиться к проекту могут все желающие – учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время.



Участники смогут выиграть призы – Яндекс.Станции Лайт. Их получат 100 учителей и 500 учеников.



Организаторы сообщили, что первый «Культурный марафон» прошел в 2019 году и был посвящен миру современной культуры. Тогда в проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей.



В 2020 году количество участников выросло до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой года стала культура народов России.