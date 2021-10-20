На собрании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию обсудили реализацию нацпроектов

На повестку дня был вынесен вопрос о ходе реализации национальных проектов в республике. По каждому проекты отчитались руководители профильных министерств и ведомств. Абдулпатах Амирханов напомнил, что в 2021 году общий объем финансирования по нацпроектам составил 24,1 млрд рублей. Это, как отметил врио премьер-министра, немалые средства, которые составляют 14% от консолидированного бюджета республики: «Поэтому освоение указанных средств, в том числе, есть и освоение республиканского бюджета. По состоянию на 15 октября этого года кассовое исполнение составляет 10,5 млрд рублей или 43,8% от общего объема выделенных средств. Несмотря на то, что мы ожидаем резкий рост динамики кассового исполнения в 4 квартале, текущее положение дел нас не устраивает. Позднее освоение всегда влечет определенные риски», - сказал Амирханов. Абдулпатах Амирханов напомнил руководителям органов исполнительной власти о необходимости активизации работы и обеспечении достижения целевых показателей, установленных национальными проектами: «По итогам года будет дана персональная оценка каждому руководителю регионального проекта», - сказал Амирханов. В ходе заседания было отмечено, что по состоянию на 15 октября заключено 493 контракта из 540 запланированных на 2021 год, что составляет 91,3 % на общую сумму 13 млрд рублей. Максим Владимиров, в свою очередь, также отметил необходимость наращивания темпов реализации нацпроектов в республике. Он привел слова главы государства Владимира Путина, который отметил, что ответственность региональных органов власти в рамках реализации нацпроектов в том, чтобы «наращивать темпы работы, четко следовать приоритетам и добиваться ощутимых изменений». «Работа проводится большая, в то же время темпы нужно усиливать. К примеру, кассовое исполнение по более 43%, а контрактация, по нашей информации, 80%, а где еще 20%? В том числе, возможно, по этой причине кассовое исполнение страдает. Наиболее низкий уровень кассового исполнения в республике по национальному проекту «Цифровая экономика», «Образование»; «Безопасные и качественные дороги», - сказал Владимиров. Далее руководители профильных министерств доложили о ходе реализации национальных проектов по курируемым направления. Участниками обсуждения было отмечено, что некоторые трудности с кассовым освоением предусмотренных средств и достижением показателей и результатов нацпроектов наблюдаются в основном при строительстве социальных объектов в рамках реализации проектов «Демография» и «Образование». По словам врио руководителя «ГВСУ-4» Ахмеда Дибирова, низкие темпы строительства по ряду объектов связаны с расположением некоторых объектов в высокогорной местности со сложной транспортной логистикой и неблагоприятными погодными условиями, возникшей необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию, а также дефицитом рабочей силы, возникшей из-за эпидемиологической ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией. Говоря о реализации нацпроекта «Демография», врио министра труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова сообщила, что кассовое исполнение на 1 октября составило 59,1 %: «По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в этом году 7 тыс. 621 человек стали получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Также обеспечено выполнение 802 процедур экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием на сумму 78,36 млн рублей», - доложила она. Было отмечено, что в рамках регионального проекта «Содействие занятости» в регионе ведется строительство 20 детских садов на 1950 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также 37 детских садов на 7150 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Мероприятия по строительству объектов дошкольного образования реализуются на территории 26 муниципальных образований. Как сообщила врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева, по нацпроекту «Здравоохранение» заключено 45 контрактов из 48 запланированных на 2021 год. «В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в этом году предусмотрено более 130 млн рублей на развитие санавиации в республике. Заключен соответствующий контракт. Осуществлено 147 вылетов вертолетом санитарной авиации, обслужено 183 пациента. «Предусмотрено открытие центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУ РД «Избербашская центральная городская больница». На переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» предусмотрена сумма в размере 249,151 млн рублей, заключено 9 контрактов. Кроме того, во всех онкологических центрах региона оказываются медицинские услуги, в том числе по профилактике, лечению, химиотерапии, больным онкологической болезнью. За 9 месяцев этого года оказаны услуги на сумму 1 млрд 59 млн рублей», - доложила она. В рамках нацпроекта «Образование», как сообщил врио главы Минобрнауки РД Яхья Бучаев, 1 сентября этого года были введены в эксплуатацию 4 школы на 840 ученических мест в селах Акбулатюрт, Кемсиюрт, Кандараул и Эндирей. Планируется завершение строительства еще 14 школ на 8410 ученических мест, а также запланировано начало строительства 10 новых школ. «Для совершенствования условий получения качественного образования в сельских школах и городах предусмотрено создание 170 современных образовательных Центров «Точка роста», в которых внедряются обновленные программы основного и дополнительного образования. Запланировано повышение компетенций по выявленным профессиональным дефицитам более 5 тысяч педагогических работников. Повышение квалификации прошли 2088 человек. В двух коррекционных интернатных учреждениях г. Махачкалы на 15 млн рублей запланировано обновление материально-технической базы. Все контракты заключены, по 3 контрактам поставка оборудования осуществлена, по трем другим контрактам оборудование будет поставлено в срок до конца месяца», - доложил, в частности, Бучаев. Врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов доложил о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По его данным, заключено 21 из 24 запланированных на 2021 год контрактов, что составляет 87,5 %. «В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» предусматривался ремонт , капремонт, реконструкция, а также организация дорожного движения на 140 объектах, из них: 132 объекта улично-дорожной сети г. Махачкалы, 3 автодороги регионального значения, входящие в состав Махачкалинской городской агломерации, 5 дорог регионального значения вне агломерации. По региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» предусмотрено внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Махачкалинской агломерации. Также проектом предусмотрена установка камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 35 млн руб., 1 пункта весогабаритного контроля на автодороге регионального значения на 66 млн рублей и системы мониторинга транспортных потоков на автодорогах регионального и межмуниципального значения на 10 млн рублей. В рамках совещания были рассмотрены показатели и ход исполнения по каждому нацпроекту. Максим Владимиров в заключение выразил полную готовность поддерживать руководство республики в решении проблемных вопросов при реализации национальных проектов. Он отметил значительный объем выполняемых работ, при этом еще раз нацелил членов Правительства Дагестана на усиление темпов. В ходе заседания также были утверждены кураторы национальных проектов в Республике Дагестан среди вице-премьеров, а также составы проектных комитетов.