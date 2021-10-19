ЗАМАНА - Муниципалитеты Дагестана получат поддержку из республиканского бюджета

Муниципалитеты Дагестана получат поддержку из республиканского бюджета

Автор
19 октября, 2021. Вторник 15:55
Муниципалитеты Дагестана получат поддержку из республиканского бюджета

Муниципалитеты Дагестана, которые достигли наилучших показателей по итогам оценки эффективности деятельности за 2020 год, получат поддержку из республиканского бюджета. На эти цели направят 25 млн рублей.

Муниципалитеты Дагестана получат поддержку из республиканского бюджета
Информация

Об этом говорится в указе, подписанном Главой РД Сергеем Меликовым.

Призовые места распределились следующим образом:

а) городские округа:

1-е место — «город Кизляр»;

2-е место — «город Каспийск»;

3-е место — «город Хасавюрт»;

б) муниципальные районы:

высокогорная зона:

1-е место — «Лакский район»;

2-е место — «Шамильский район»;

3-е место — «Рутульский район»;

 

горная зона:

1-e место — «Левашинский район»;

2-е место — «Хунзахский район»;

3-е место — «Акушинский район»;

предгорная зона:

1-е место — «Казбековский район»;

2-е место — «Кайтагский район»;

3-е место — «Сулейман-Стальский район»;

равнинная зона:

1-е место — «Хасавюртовский район»;

2-е место — «Ногайский район»;

3-е место — «Карабудахкентский район».

 

Прочитано 78 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top