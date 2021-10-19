Об этом говорится в указе, подписанном Главой РД Сергеем Меликовым.
Призовые места распределились следующим образом:
а) городские округа:
1-е место — «город Кизляр»;
2-е место — «город Каспийск»;
3-е место — «город Хасавюрт»;
б) муниципальные районы:
высокогорная зона:
1-е место — «Лакский район»;
2-е место — «Шамильский район»;
3-е место — «Рутульский район»;
горная зона:
1-e место — «Левашинский район»;
2-е место — «Хунзахский район»;
3-е место — «Акушинский район»;
предгорная зона:
1-е место — «Казбековский район»;
2-е место — «Кайтагский район»;
3-е место — «Сулейман-Стальский район»;
равнинная зона:
1-е место — «Хасавюртовский район»;
2-е место — «Ногайский район»;
3-е место — «Карабудахкентский район».