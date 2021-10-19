В конце июля в Дагестане ввели обязательную вакцинацию для государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных контрольных органов. Индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, осуществляющих ряд услуг, было необходимо предоставить в медицинские организации списки работающих, а в срок до 9 августа - организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, до 30 августа – вторым компонентом.
В Дагестане продлили обязательную вакцинацию
- Автор Мадина
- 19 октября, 2021. Вторник 13:27
Власти Дагестана, объявившие в июле обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников, продлили срок проведения прививок до 15 декабря, отметив, что регион находится на последнем месте по темпам вакцинации, следует из постановления, опубликованного республиканским Роспотребнадзором.
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