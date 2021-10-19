В конце июля в Дагестане ввели обязательную вакцинацию для государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных контрольных органов. Индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, осуществляющих ряд услуг, было необходимо предоставить в медицинские организации списки работающих, а в срок до 9 августа - организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, до 30 августа – вторым компонентом.