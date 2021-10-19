«Россети Северный Кавказ» продолжают подготовку энергохозяйства Дагестана к зиме

«Россети Северный Кавказ» во всех регионах электросетевой деятельности компании завершают активную подготовку энергообъектов к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В Республике Дагестан энергетики Производственного участка Центральных электрических сетей к настоящему времени заменили более 27,2 тысячи километров провода, свыше 1,3 тысячи изоляторов, 700 дефектных опор и 220 траверсов.

Кроме того, специалисты отремонтировали 63 трансформаторные подстанции, провели перетяжку 504 пролетов провода, выправку 103 опор и расчистку порядка 871 пролета трассы.

Работы ведутся в зонах ответственности Карабудахкентских, Сергокалинских, Центральных, Буйнакских районных электрических сетей, а также Буйнакских, Махачкалинских, Избербашских городских электросетей.

Напомним, что в рамках ремонтной программы текущего года специалисты проведут в районах республики работы на 351 воздушной линии 0,4–10 кВ, отремонтируют почти 1,3 тысячи комплектных трансформаторных подстанций, 860 километров провода и более тысячи коммутационных аппаратов.