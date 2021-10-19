ЗАМАНА - Глава Дагестана провел очередное собрание Оперштаба по коронавирусу

Глава Дагестана провел очередное собрание Оперштаба по коронавирусу

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19 октября, 2021. Вторник 09:25
Глава Дагестана провел очередное собрание Оперштаба по коронавирусу

Сегодня, 18 октября, под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова прошло внеочередное заседание Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории.

Глава Дагестана провел очередное собрание Оперштаба по коронавирусу
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Обсуждены дополнительные меры по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19, которое набирает темпы по всей стране, а также обеспеченность необходимыми лекарственными препаратами, оснащенность организаций здравоохранения медицинским кислородом и вакцинацию населения. Открывая заседание, Сергей Меликов констатировал, что в настоящее время по показателям заболеваемости в России практически ежедневно фиксируются антирекорды. Что же касается республики, то она, по последним данным, в числе других регионов входит в очередную волну пандемии. Вновь растет количество пациентов с тяжелыми формами заболевания, сохраняются высокие показатели смертности. Все это, по словам Меликова, создает давление на здравоохранение, следом – на другие смежные отрасли, всю социальную сферу, дополнительную нагрузку на медперсонал. Вместе с тем почти 90% работников лечебных учреждений прошли вакцинацию от COVID-19, и, как показывает практика, намного реже заболевают. В этих условиях, обозначил приоритеты глава республики, а также с учетом неблагоприятного прогноза развития эпидситуации, особое внимание следует уделить обеспечению растущей потребности системы здравоохранения и пациентов, в том числе лекарствами. Рост заболеваемости предсказуемо приведет к увеличению числа пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. На сегодня их более 670 человек. Если такая ситуация сохранится, то в ближайшей перспективе потребуется увеличение поставок. Приоритетное внимание Глава Дагестана вновь уделил вакцинации. «На прошлой неделе федеральный Оперативный штаб анонсировал о запуске на информационном ресурсе «Стопкоронавирус.рф» тепловой карты по эпидемиологической ситуации – как в целом по стране, так и в регионах. На этой карте при выборе любого региона можно увидеть все данные по нему: и вакцинацию, и оперативные данные по заболеваемости. Дагестан на нем обозначен красным цветом. Это обусловлено только тем, что в республике сохраняется низкий уровень вакцинации, при этом не всегда объемы тестирования соответствуют нормативу, отмечается и высокая занятость коек с аппаратами ИВЛ», – подчеркнул Меликов и призвал пользоваться этой картой при планировании мероприятий за пределами республики. «Очевидно, что принимаемые меры недостаточны. В первую очередь, имею в виду вопросы тестирования и вакцинации, – сказал Глава Дагестана. – План по вакцинации, так же, как и по тестированию не выполняется, несмотря на то, что для этого созданы все необходимые условия. Развернули достаточное количество пунктов – и стационарных, и мобильных, и выезжающих в организованные коллективы.  На приобретение расходных материалов для проведения ПЦР-исследований на наличие инфекции летом выделили 67 млн рублей. В ближайшее время 204 млн рублей направим на стимулирующие выплаты медработникам за вакцинацию населения, что вместе с федеральными средствами составит почти полмиллиарда рублей». Сегодня в Дагестане около 480 тысяч привитых жителей республики. Начавшееся в сентябре снижение динамики по вакцинации продолжилось и в октябре, что происходит на фоне стремительного роста заболеваемости и смертности. При этом, напомнил Меликов, эффективность вакцинации в противодействии распространению инфекции признана во всем мире. На сегодня среди привитых не зафиксировано ни одного случая заболевания в тяжелой форме. Детализировал ситуацию руководитель республиканского Управления Роспотребнадзора Николай Павлов. По его данным, на сегодня в регионе зарегистрировано 54 тысячи случаев COVID-19. Конкретизируя положение дел по районам, Павлов подчеркнул, что только на трех территориях – Бежтинском участке, Лакском и Цунтинском районах не зафиксировано новых случаев, хотя неделю назад таких муниципалитетов было восемь, что, по словам главного санитарного врача республики, говорит о стремительности распространения инфекции. Наибольший удельный вес заболевших приходится на возрастную группу 30-59 лет, увеличилось и количество болеющих среди тех, кому за 60, а также среди детей. Опаснее всего, отметил Николай Павлов, то, что, заболев, люди не сразу обращаются за медицинской помощью, а значит, не изолируются и являются разносчиками инфекции. В этой связи руководитель республиканского Роспотребнадзора обратился с просьбой к работникам амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения усилить свою работу в рамках более активного выявления инфекции. Также Николай Павлов призвал не снижать бдительности и работодателям. «Лица, которые имеют признаки заболеваний, не должны приходить на работу. Во всех учреждениях должны функционировать фильтры», – сказал он. Увеличился и показатель заболевших при посещении рынков, торговых центров и ресторанов. «Не охваченными вакцинацией остаются работники рынков. Необходимо поработать с их владельцами, чтобы исправить ситуацию. Нужно всем приложить усилия, потому что борьба с эпидемией – дело каждого из нас», – подчеркнул Павлов. Касаясь вопроса тестирования, главный санитарный врач региона заметил, что в настоящее время Минздравом РД ведется работа по сокращению сроков получения результата с 48 до 24 часов. Учитывая ситуацию, среди прочих мер профилактики распространения COVID-19, таких как жесткий контроль за соблюдением масочного режима, организация фильтров на входе в административные здания, торговые центры, образовательные организации, дезинфекционные мероприятия, Николай Павлов предложил перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим, а также проработать вопрос введения использования при посещении ряда учреждений, в частности, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, QR-кода. Среди рекомендаций Роспотребнадзора введение и других дополнительных ограничений. Комментируя, Сергей Меликов поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и до конца недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений. Также сделал акцент на повышение требований по вакцинации в таких сферах, как торговля. При этом имеющиеся ограничения, прежде всего, масочный режим, сохраняется. Отмечая в свою очередь увеличение на сегодняшний день количества госпитализированных по сравнению с числом выписанных, а также рост смертности, врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева особое внимание уделила вакцинации беременных женщин, которые, по ее словам, переносят болезнь в крайне тяжелой форме. Количество развернутых коек в 57 медорганизациях составляет 2 623 единиц. Медицинскую помощь в стационарных условиях получают 2 200 пациентов. Что касается лекарственного обеспечения, то в рамках федеральной поддержки республике в начале месяца перечислен очередной межбюджетный трансферт на приобретение лекарств тем, кто лечится от коронавируса дома. До этого все препараты для амбулаторного лечения COVID-19 на 268 млн руб. были распределены в медицинские учреждения, и на данный момент во всех организациях они есть в наличии. Также имеются лекарства и для лечения пациентов в стационарных условиях. Однако запас отдельных, находящихся в списке дефицитных в стране, препаратов создать в медучреждениях не представляется возможным, отметила Беляева. В части тестирования и вакцинации руководитель Минздрава РД подчеркнула, что условия для проведения этих мероприятий созданы, а работа по информированию и агитации населения продолжается. «Прошу всех руководителей учесть, что, как только человек стал подозревать у себя инфекцию, он должен сдать тест и до получения его результата изолироваться, работая дистанционно», – распорядился Сергей Меликов. Татьяна Беляева также доложила о ситуации с обеспечением медицинским кислородом в учреждениях здравоохранения. Она сообщила, что в рамках выделенных из регионального бюджета средств на сумму 49,5 млн рублей были закуплены 15 медицинских газификаторов кислородных. Это оборудование, по ее словам, уже поставлено в медучреждения, в которых больше всего пациентов с тяжелыми формами заболевания. «Вдобавок к этому в республику были поставлены 398 медицинских концентраторов кислорода, которые позволяют поддерживать пациентов с менее тяжелыми формами заболевания», – сообщила Беляева, добавив также и то, что в настоящее время потребление кислорода в медорганизациях немного снизилось на фоне неполной загрузки пациентами. Отдельно Татьяна Беляева сообщила и о том, что к ноябрю ожидается поставка оборудования кислородной станции, которая будет установлена на базе Кизилюртовской городской больницы. Такие же станции позднее появятся в еще 7 городских округах Дагестана. «Что касается контроля за расходованием кислорода, то меры для этого в учреждениях предприняты. Пока кислорода хватает, но потребность может возрасти. В этой связи мы уже выработали механизм перераспределения кислорода между учреждениями с учетом загруженности пациентами или же острой нехватки», – доложила руководитель Минздрава. Сергей Меликов со своей стороны отметил, что республика в настоящее время не может быть удовлетворена объемами поставок из других регионов. «Чтобы гарантированно получать кислород, нам нужно создавать свои предприятия», – высказал мнение глава региона. Вместе с тем руководитель республики поручил Минпромторгу РД отработать вопрос организации собственного производства медицинского кислорода на территории Дагестана. Помимо основных вопросов, Глава Дагестана в рамках Оперштаба заслушал информацию о ситуации с распространением в селе Хунзах Хунзахского района острой кишечной инфекции. По данным руководителя муниципалитета Нурмагомеда Задиева, всего с 13 по 18 октября общее число пациентов с клиникой острой кишечной инфекции достигло 23, 13 из них проходят лечение в стационаре. В настоящее время проводится прочистка всех водопроводных сетей гипохлоридом, также заказан хлоратор для обеззараживания воды в последующем. «По представлению Роспотребнадзора закрыты три детских сада и две школы в селе. По всему населенному пункту расставлены источники питьевой воды, она также доставляется по домам. Через 12 часов после очистки воды будут взяты пробы, только после этого возобновится подача воды населению», – рассказал Нурмагомед Задиев. Напомним, Минздравом республики организовано проведение профилактического фагирования населения села Хунзах для профилактики заболевания острыми кишечными инфекциями. Соответствующее предписание было сделано Роспотребнадзором по РД. Для этого в Хунзахский район было направлено 3500 доз интести-бактериофага из Республиканского центра инфекционных болезней. Также в данном населенном пункте будет проведена вакцинация против гепатита А детей от 3 до 14 лет. Тяжелых случаев заболевания не отмечалось. В районе имеется все необходимое для лечения пациентов с кишечной инфекцией.

 

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