Глава Дагестана провел очередное собрание Оперштаба по коронавирусу

Обсуждены дополнительные меры по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19, которое набирает темпы по всей стране, а также обеспеченность необходимыми лекарственными препаратами, оснащенность организаций здравоохранения медицинским кислородом и вакцинацию населения. Открывая заседание, Сергей Меликов констатировал, что в настоящее время по показателям заболеваемости в России практически ежедневно фиксируются антирекорды. Что же касается республики, то она, по последним данным, в числе других регионов входит в очередную волну пандемии. Вновь растет количество пациентов с тяжелыми формами заболевания, сохраняются высокие показатели смертности. Все это, по словам Меликова, создает давление на здравоохранение, следом – на другие смежные отрасли, всю социальную сферу, дополнительную нагрузку на медперсонал. Вместе с тем почти 90% работников лечебных учреждений прошли вакцинацию от COVID-19, и, как показывает практика, намного реже заболевают. В этих условиях, обозначил приоритеты глава республики, а также с учетом неблагоприятного прогноза развития эпидситуации, особое внимание следует уделить обеспечению растущей потребности системы здравоохранения и пациентов, в том числе лекарствами. Рост заболеваемости предсказуемо приведет к увеличению числа пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. На сегодня их более 670 человек. Если такая ситуация сохранится, то в ближайшей перспективе потребуется увеличение поставок. Приоритетное внимание Глава Дагестана вновь уделил вакцинации. «На прошлой неделе федеральный Оперативный штаб анонсировал о запуске на информационном ресурсе «Стопкоронавирус.рф» тепловой карты по эпидемиологической ситуации – как в целом по стране, так и в регионах. На этой карте при выборе любого региона можно увидеть все данные по нему: и вакцинацию, и оперативные данные по заболеваемости. Дагестан на нем обозначен красным цветом. Это обусловлено только тем, что в республике сохраняется низкий уровень вакцинации, при этом не всегда объемы тестирования соответствуют нормативу, отмечается и высокая занятость коек с аппаратами ИВЛ», – подчеркнул Меликов и призвал пользоваться этой картой при планировании мероприятий за пределами республики. «Очевидно, что принимаемые меры недостаточны. В первую очередь, имею в виду вопросы тестирования и вакцинации, – сказал Глава Дагестана. – План по вакцинации, так же, как и по тестированию не выполняется, несмотря на то, что для этого созданы все необходимые условия. Развернули достаточное количество пунктов – и стационарных, и мобильных, и выезжающих в организованные коллективы. На приобретение расходных материалов для проведения ПЦР-исследований на наличие инфекции летом выделили 67 млн рублей. В ближайшее время 204 млн рублей направим на стимулирующие выплаты медработникам за вакцинацию населения, что вместе с федеральными средствами составит почти полмиллиарда рублей». Сегодня в Дагестане около 480 тысяч привитых жителей республики. Начавшееся в сентябре снижение динамики по вакцинации продолжилось и в октябре, что происходит на фоне стремительного роста заболеваемости и смертности. При этом, напомнил Меликов, эффективность вакцинации в противодействии распространению инфекции признана во всем мире. На сегодня среди привитых не зафиксировано ни одного случая заболевания в тяжелой форме. Детализировал ситуацию руководитель республиканского Управления Роспотребнадзора Николай Павлов. По его данным, на сегодня в регионе зарегистрировано 54 тысячи случаев COVID-19. Конкретизируя положение дел по районам, Павлов подчеркнул, что только на трех территориях – Бежтинском участке, Лакском и Цунтинском районах не зафиксировано новых случаев, хотя неделю назад таких муниципалитетов было восемь, что, по словам главного санитарного врача республики, говорит о стремительности распространения инфекции. Наибольший удельный вес заболевших приходится на возрастную группу 30-59 лет, увеличилось и количество болеющих среди тех, кому за 60, а также среди детей. Опаснее всего, отметил Николай Павлов, то, что, заболев, люди не сразу обращаются за медицинской помощью, а значит, не изолируются и являются разносчиками инфекции. В этой связи руководитель республиканского Роспотребнадзора обратился с просьбой к работникам амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения усилить свою работу в рамках более активного выявления инфекции. Также Николай Павлов призвал не снижать бдительности и работодателям. «Лица, которые имеют признаки заболеваний, не должны приходить на работу. Во всех учреждениях должны функционировать фильтры», – сказал он. Увеличился и показатель заболевших при посещении рынков, торговых центров и ресторанов. «Не охваченными вакцинацией остаются работники рынков. Необходимо поработать с их владельцами, чтобы исправить ситуацию. Нужно всем приложить усилия, потому что борьба с эпидемией – дело каждого из нас», – подчеркнул Павлов. Касаясь вопроса тестирования, главный санитарный врач региона заметил, что в настоящее время Минздравом РД ведется работа по сокращению сроков получения результата с 48 до 24 часов. Учитывая ситуацию, среди прочих мер профилактики распространения COVID-19, таких как жесткий контроль за соблюдением масочного режима, организация фильтров на входе в административные здания, торговые центры, образовательные организации, дезинфекционные мероприятия, Николай Павлов предложил перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим, а также проработать вопрос введения использования при посещении ряда учреждений, в частности, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, QR-кода. Среди рекомендаций Роспотребнадзора введение и других дополнительных ограничений. Комментируя, Сергей Меликов поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и до конца недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений. Также сделал акцент на повышение требований по вакцинации в таких сферах, как торговля. При этом имеющиеся ограничения, прежде всего, масочный режим, сохраняется. Отмечая в свою очередь увеличение на сегодняшний день количества госпитализированных по сравнению с числом выписанных, а также рост смертности, врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева особое внимание уделила вакцинации беременных женщин, которые, по ее словам, переносят болезнь в крайне тяжелой форме. Количество развернутых коек в 57 медорганизациях составляет 2 623 единиц. Медицинскую помощь в стационарных условиях получают 2 200 пациентов. Что касается лекарственного обеспечения, то в рамках федеральной поддержки республике в начале месяца перечислен очередной межбюджетный трансферт на приобретение лекарств тем, кто лечится от коронавируса дома. До этого все препараты для амбулаторного лечения COVID-19 на 268 млн руб. были распределены в медицинские учреждения, и на данный момент во всех организациях они есть в наличии. Также имеются лекарства и для лечения пациентов в стационарных условиях. Однако запас отдельных, находящихся в списке дефицитных в стране, препаратов создать в медучреждениях не представляется возможным, отметила Беляева. В части тестирования и вакцинации руководитель Минздрава РД подчеркнула, что условия для проведения этих мероприятий созданы, а работа по информированию и агитации населения продолжается. «Прошу всех руководителей учесть, что, как только человек стал подозревать у себя инфекцию, он должен сдать тест и до получения его результата изолироваться, работая дистанционно», – распорядился Сергей Меликов. Татьяна Беляева также доложила о ситуации с обеспечением медицинским кислородом в учреждениях здравоохранения. Она сообщила, что в рамках выделенных из регионального бюджета средств на сумму 49,5 млн рублей были закуплены 15 медицинских газификаторов кислородных. Это оборудование, по ее словам, уже поставлено в медучреждения, в которых больше всего пациентов с тяжелыми формами заболевания. «Вдобавок к этому в республику были поставлены 398 медицинских концентраторов кислорода, которые позволяют поддерживать пациентов с менее тяжелыми формами заболевания», – сообщила Беляева, добавив также и то, что в настоящее время потребление кислорода в медорганизациях немного снизилось на фоне неполной загрузки пациентами. Отдельно Татьяна Беляева сообщила и о том, что к ноябрю ожидается поставка оборудования кислородной станции, которая будет установлена на базе Кизилюртовской городской больницы. Такие же станции позднее появятся в еще 7 городских округах Дагестана. «Что касается контроля за расходованием кислорода, то меры для этого в учреждениях предприняты. Пока кислорода хватает, но потребность может возрасти. В этой связи мы уже выработали механизм перераспределения кислорода между учреждениями с учетом загруженности пациентами или же острой нехватки», – доложила руководитель Минздрава. Сергей Меликов со своей стороны отметил, что республика в настоящее время не может быть удовлетворена объемами поставок из других регионов. «Чтобы гарантированно получать кислород, нам нужно создавать свои предприятия», – высказал мнение глава региона. Вместе с тем руководитель республики поручил Минпромторгу РД отработать вопрос организации собственного производства медицинского кислорода на территории Дагестана. Помимо основных вопросов, Глава Дагестана в рамках Оперштаба заслушал информацию о ситуации с распространением в селе Хунзах Хунзахского района острой кишечной инфекции. По данным руководителя муниципалитета Нурмагомеда Задиева, всего с 13 по 18 октября общее число пациентов с клиникой острой кишечной инфекции достигло 23, 13 из них проходят лечение в стационаре. В настоящее время проводится прочистка всех водопроводных сетей гипохлоридом, также заказан хлоратор для обеззараживания воды в последующем. «По представлению Роспотребнадзора закрыты три детских сада и две школы в селе. По всему населенному пункту расставлены источники питьевой воды, она также доставляется по домам. Через 12 часов после очистки воды будут взяты пробы, только после этого возобновится подача воды населению», – рассказал Нурмагомед Задиев. Напомним, Минздравом республики организовано проведение профилактического фагирования населения села Хунзах для профилактики заболевания острыми кишечными инфекциями. Соответствующее предписание было сделано Роспотребнадзором по РД. Для этого в Хунзахский район было направлено 3500 доз интести-бактериофага из Республиканского центра инфекционных болезней. Также в данном населенном пункте будет проведена вакцинация против гепатита А детей от 3 до 14 лет. Тяжелых случаев заболевания не отмечалось. В районе имеется все необходимое для лечения пациентов с кишечной инфекцией.