ЗАМАНА - Байрамбек Магомедов: "Дагестан получил практичного и делового лидера"

Байрамбек Магомедов: "Дагестан получил практичного и делового лидера"

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19 октября, 2021. Вторник 08:03

"Сергей Меликов избран Главой Республики Дагестан.

Дагестан получил практичного и делового лидера, который вместе со своей командой поднимет уровень жизни дагестанского общества.

Байрамбек Магомедов: "Дагестан получил практичного и делового лидера"
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Избрание парламентом Дагестана 14 октября Сергея Меликова руководителем Дагестан на следующие пять лет вселяет в нас надежду на стабильность и развитие.

То, с какой простотой и скрупулезностью  С. Меликов  в течение прошлого года входил в роль главы, знакомился с положением дел в регионе, говорило о том, что данная личность, с военной выправкой и закалкой, серьезного склада: не любит половинчатости в делах.

И тот стиль работы, с каким Сергей Алимович начал свою деятельность, вселяет в нас, дагестанцев, надежду на то, что Дагестан в ближайшие годы сможет выйти из трудностей в экономике и социальной жизни.

И одним из первых таких серьезных шагов стало то, что Правительство России приняло комплексную, многомиллиардную программу развития города Дербента. Данная программа была разработана именно командой Меликова совместно с федералами.

Сегодня Дагестан наконец-то получил практичного и делового лидера в лице Сергея Алимовича Меликова, который вместе со своей командой управленцев заметно поднимет уровень жизни дагестанского общества", - подчеркнул спикер.

 

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