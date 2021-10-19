ЗАМАНА - В Махачкале прошло заседание совета отцов

В Махачкале прошло заседание совета отцов

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19 октября, 2021. Вторник 08:01

Заседание Совета отцов Махачкалы прошло в преддверии Дня отца. Наиболее актуальные проблемы воспитания отцы школьников обсудили с председателем Совета отцов Зауром Амиралиевым, врио министра образования и науки РД Яхъей Бучаевым, начальником УГИБДД России Ибрагимом Бабаевым, имамом мечети им. Имама Шамиля Али Султановым, начальником отдела воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования г. Махачкалы Гаджимурадом Тагировым и председателем ВОД «Матери России» по Махачкале Сефижат Магомедрасуловой.

В Махачкале прошло заседание совета отцов
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Совет отцов является одной из форм самоуправления образовательного учреждения и создается для укрепления связи семьи и школы в деле воспитания, обучения и профилактики социально-негативных проявлений среди обучающихся. Отцы привлекаются к работе кружков, спортивных секций и студий. Участники заседания обсудили роль Совета отцов как одного из эффективных способов организации совместной деятельности образовательной организации и родительской общественности и рассмотрели способы профилактики девиантного поведения.

Напомним, что в октябре 2021 года Президент РФ Владимир Путин официально учредил праздник «День отца», который будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.

 

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