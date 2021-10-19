Совет отцов является одной из форм самоуправления образовательного учреждения и создается для укрепления связи семьи и школы в деле воспитания, обучения и профилактики социально-негативных проявлений среди обучающихся. Отцы привлекаются к работе кружков, спортивных секций и студий. Участники заседания обсудили роль Совета отцов как одного из эффективных способов организации совместной деятельности образовательной организации и родительской общественности и рассмотрели способы профилактики девиантного поведения.
Напомним, что в октябре 2021 года Президент РФ Владимир Путин официально учредил праздник «День отца», который будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.