В Махачкале прошло заседание совета отцов

Заседание Совета отцов Махачкалы прошло в преддверии Дня отца. Наиболее актуальные проблемы воспитания отцы школьников обсудили с председателем Совета отцов Зауром Амиралиевым, врио министра образования и науки РД Яхъей Бучаевым, начальником УГИБДД России Ибрагимом Бабаевым, имамом мечети им. Имама Шамиля Али Султановым, начальником отдела воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования г. Махачкалы Гаджимурадом Тагировым и председателем ВОД «Матери России» по Махачкале Сефижат Магомедрасуловой.

Совет отцов является одной из форм самоуправления образовательного учреждения и создается для укрепления связи семьи и школы в деле воспитания, обучения и профилактики социально-негативных проявлений среди обучающихся. Отцы привлекаются к работе кружков, спортивных секций и студий. Участники заседания обсудили роль Совета отцов как одного из эффективных способов организации совместной деятельности образовательной организации и родительской общественности и рассмотрели способы профилактики девиантного поведения.

Напомним, что в октябре 2021 года Президент РФ Владимир Путин официально учредил праздник «День отца», который будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.