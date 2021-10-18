ЗАМАНА - Малик Маликов: «Сергей Меликов поднял острые вопросы Дагестана на федеральный уровень»

Малик Маликов: «Сергей Меликов поднял острые вопросы Дагестана на федеральный уровень»

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18 октября, 2021. Понедельник 18:09

Заместитель главы администрации МР «Гумбетовский район» Малик Маликов выступил с комментарием по поводу избрания Сергея Меликова Главой Дагестана.

Малик Маликов: «Сергей Меликов поднял острые вопросы Дагестана на федеральный уровень»
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«Избрание Сергея Алимовича Меликова Главой Дагестана парламентом республики имеет огромное значение для будущего нашего региона.

Сергей Меликов поднял острые вопросы Дагестана на федеральный уровень и эти проблемы комплексно решаются. Вопросы улучшения инфраструктуры, обеспечения людей качественной питьевой водой, проблемы дорожной сферы, необходимость модернизации электроснабжения, наращивания темпов газификации горных районов РД – на постоянном контроле у Сергея Алимовича Меликова», – отметил Малик Маликов.

 

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