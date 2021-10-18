«Избрание Сергея Алимовича Меликова Главой Дагестана парламентом республики имеет огромное значение для будущего нашего региона.
Сергей Меликов поднял острые вопросы Дагестана на федеральный уровень и эти проблемы комплексно решаются. Вопросы улучшения инфраструктуры, обеспечения людей качественной питьевой водой, проблемы дорожной сферы, необходимость модернизации электроснабжения, наращивания темпов газификации горных районов РД – на постоянном контроле у Сергея Алимовича Меликова», – отметил Малик Маликов.