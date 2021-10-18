ЗАМАНА - Методист МБУК «ГДК Избербаша» Луара Гамидова поделилась своим мнением по поводу избрания Сергея Меликова Главой Дагестана

Методист МБУК «ГДК Избербаша» Луара Гамидова поделилась своим мнением по поводу избрания Сергея Меликова Главой Дагестана

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18 октября, 2021. Понедельник 18:07

«Ровно год Сергей Меликов был исполняющим обязанности руководителя региона. За это время была проделана огромная работа по решению проблем дагестанцев. 

Методист МБУК «ГДК Избербаша» Луара Гамидова поделилась своим мнением по поводу избрания Сергея Меликова Главой Дагестана
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Нерешенных вопросов в нашей республике, как мы знаем, очень много. Нас, избербашцев, больше всего беспокоит ситуация с водоснабжением. Будем надеяться, что с избранием Сергея Меликова на ответственный государственный пост эта проблема, наконец, будет решена. Ждем мы и завершения строительства новой больницы, сокращения очередей в детские сады.

Работники сферы культуры нашего города выражают поддержку новому руководителю Дагестана. Мы верим, что огромный опыт и неиссякаемая созидательная энергия Сергея Алимовича и его команды-профессионалов помогут республике преодолеть глубокий экономический кризис, в котором она находится многие годы. Будет продолжена работа по привлечению инвестиций в наш край, увеличению рабочих мест, модернизации промышленных предприятий и повышению благосостояния жителей Дагестана». 

 

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