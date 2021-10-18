"Вчера состоялись выборы Главы Республики Дагестан . Депутаты Народного Собрания подавляющим большинством голосов поддержали кандидатуру Сергея Алимовича Меликова. Уверен – это справедливое и взвешенное решение регионального парламента.Ведь за то время, пока Сергей Меликов работал в должности временно исполняющего обязанности руководителя региона, он успел сделать многое для улучшения жизни простых дагестанцев, дал надежду, что республика продолжит свое поступательное развитие, а самые застарелые ее проблемы найдут долгожданное решение.
"Будущее определяет молодое поколение"
- Автор Шахри
- 18 октября, 2021. Понедельник 18:06
Преподаватель филиала ДГУ в г. Избербаше, председатель ДРОО «Молодежь Избербаша», председатель Молодежного совета при Главе городского округа Амир Гаджибагандов прокомментировал избрание Сергея Меликова Главой Дагестана
Сергей Меликов всегда максимально открыт для дагестанцев. Он всегда конструктивно и профессионально ведет диалог с теми, для кого интересы Дагестана, так же как и для него, являются приоритетом.
Отрадно, что Сергей Алимович делает особую ставку на молодежь, об этом он говорит и в своей Программе предстоящей деятельности на посту Главы Дагестана. Глава субъекта уверен в дагестанской молодежи, в том, что ее смело можно привлекать к решению амбициозных задач по устойчивому развитию региона.
У нас действительно много молодых людей, перспективных, обра-зованных, целеустремленных и, самое главное – небезразличных к судьбе своей республики, городу.
Будет ли эта молодежь приносить пользу родному Дагестану, зависит в основном от того, как будут Глава и Правительство РД реагировать на чаяния молодежи и позволят ли ей вносить полноценный и конструктивный вклад в жизнь общества и развитие экономики региона. Верю, что все получится, и растущее число молодых людей будет уже рассматриваться не как проблема, а как возможность и ресурс для развития, что молодежная политика в республике поможет выдвигаться многим молодым людям, которые станут генераторами решений проблем, творцами, предпринимателями, сторонниками преобразований и лидерами.
Будущее определяет молодое поколение. Молодежь Избербаша желает Сергею Алимовичу Меликову успехов в его нелегкой деятельности на посту Главы Республики Дагестан и выражает полную поддержку его курсу»
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