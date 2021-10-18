ЗАМАНА - Фермер Иса Чумаев: «Сергей Меликов поддерживает АПК»

Фермер Иса Чумаев: «Сергей Меликов поддерживает АПК»

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18 октября, 2021. Понедельник 18:05

Владелец крестьянско-фермерского хозяйства «Чед», зарегистрированного в высокогорном селе Цилитль Гумбетовского района и экспортирующего продукцию в Беларусь, Иса Чумаев прокомментировал избрание Сергея Меликова Главой Республики Дагестан.

Фермер Иса Чумаев: «Сергей Меликов поддерживает АПК»
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«Ассаламу гIалайкум, уважаемые дагестанцы, братья и сестры! Поздравляю всех с избранием на высокую и ответственную должность Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова. Мы видим, что Сергей Меликов активно работает над решением первоочередных задач Дагестана и строит долгосрочную стратегию развития республики. Сергей Меликов поддерживает АПК. Я, как владелец КФХ «Чед», ощутил на себе государственную помощь и заботу руководства Дагестана.

Желаю Сергею Алимовичу Меликову и его команде успехов в работе во имя процветания и развития нашей республики», – говорится в обращении Исы Чумаева. Отметим, что в День Конституции РД, 26 июля 2021 года, руководитель Дагестана Сергей Меликов вручил Исе Чумаеву Почетную грамоту РД за трудовые достижения. 

 

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