Фермер Иса Чумаев: «Сергей Меликов поддерживает АПК»

«Ассаламу гIалайкум, уважаемые дагестанцы, братья и сестры! Поздравляю всех с избранием на высокую и ответственную должность Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова. Мы видим, что Сергей Меликов активно работает над решением первоочередных задач Дагестана и строит долгосрочную стратегию развития республики. Сергей Меликов поддерживает АПК. Я, как владелец КФХ «Чед», ощутил на себе государственную помощь и заботу руководства Дагестана.

Желаю Сергею Алимовичу Меликову и его команде успехов в работе во имя процветания и развития нашей республики», – говорится в обращении Исы Чумаева. Отметим, что в День Конституции РД, 26 июля 2021 года, руководитель Дагестана Сергей Меликов вручил Исе Чумаеву Почетную грамоту РД за трудовые достижения.