На Совете Федерации были поддержаны вопросы софинансирования и финансирования ряда мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие региона.
Депутат НС РД Хабибулла Магомедов прокомментировал выборы Главы Дагестана
- Автор Шахри
- 18 октября, 2021. Понедельник 18:02
«Все представленные на сессии дагестанского парламента кандидатуры – достойные люди, которые сделали немало для республики. Будучи на посту врио главы региона, Сергей Алимович Меликов уже показал свою работу, за такой короткий срок он посетил районы республики, пообщался с жителями, поднял проблемы региона, которые копились годами, на федеральный уровень.
О многом говорит то, что делегация Совета Федерации приняла участие в работе сессии, на которой был избран глава Дагестана. Сергея Меликова поддерживают не только на федеральном уровне. Видя усилия руководителя региона, направленные на улучшение жизни людей, чувствуя его поддержку и ощущая реальную помощь, ему доверяют дагестанцы. Уверен, что Сергей Меликов будет достойным главой нашей республики, который будет работать во благо нашего народа!», – отметил Хабибулла Магомедов.
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