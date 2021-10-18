ЗАМАНА - Депутат НС РД Хабибулла Магомедов прокомментировал выборы Главы Дагестана

Депутат НС РД Хабибулла Магомедов прокомментировал выборы Главы Дагестана

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18 октября, 2021. Понедельник 18:02

«Все представленные на сессии дагестанского парламента кандидатуры – достойные люди, которые сделали немало для республики. Будучи на посту врио главы региона, Сергей Алимович Меликов уже показал свою работу, за такой короткий срок он посетил районы республики, пообщался с жителями, поднял проблемы региона, которые копились годами, на федеральный уровень.

Депутат НС РД Хабибулла Магомедов прокомментировал выборы Главы Дагестана
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На Совете Федерации были поддержаны вопросы софинансирования и финансирования ряда мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие региона.

О многом говорит то, что делегация Совета Федерации приняла участие в работе сессии, на которой был избран глава Дагестана. Сергея Меликова поддерживают не только на федеральном уровне. Видя усилия руководителя региона, направленные на улучшение жизни людей, чувствуя его поддержку и ощущая реальную помощь, ему доверяют дагестанцы. Уверен, что Сергей Меликов будет достойным главой нашей республики, который будет работать во благо нашего народа!», – отметил Хабибулла Магомедов.

 

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