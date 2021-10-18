О многом говорит то, что делегация Совета Федерации приняла участие в работе сессии, на которой был избран глава Дагестана. Сергея Меликова поддерживают не только на федеральном уровне. Видя усилия руководителя региона, направленные на улучшение жизни людей, чувствуя его поддержку и ощущая реальную помощь, ему доверяют дагестанцы. Уверен, что Сергей Меликов будет достойным главой нашей республики, который будет работать во благо нашего народа!», – отметил Хабибулла Магомедов.