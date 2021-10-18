ЗАМАНА - Омар Хандулаев: «Сергей Меликов развивает спорт и пропагандирует здоровый образ жизни»

Омар Хандулаев: «Сергей Меликов развивает спорт и пропагандирует здоровый образ жизни»

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18 октября, 2021. Понедельник 18:01

Аксакал из села Килятль Гумбетовского района, который в 70 лет выполняет на турнике и на других снарядах легкой атлетики виртуозные трюки и физически упражнения, участник проекта Первого канала «Я почти знаменит» Омар Хандулаев прокомментировал избрание Сергея Меликова Главой Дагестана.

«Ассаламу гIалайкум, уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с избр

Омар Хандулаев: «Сергей Меликов развивает спорт и пропагандирует здоровый образ жизни»
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анием Главой Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова! Дагестану повезло с Главой. Сергей Алимович Меликов способен кардинально изменить ситуацию в Дагестане в лучшую сторону. За год работы в регионе он показал, что не боится застарелых проблем Дагестана, под его руководством ведутся работы по завершению долгостроев, наведению порядка в каждой отрасли и всестороннему развитию республики.

Также Сергей Меликов развивает спорт и пропагандирует здоровый образ жизни. Сергей Меликов нашёл время посетить в г. Каспийске Всероссийский фестиваль уличных видов спорта «Дагестан Воркаут Фест». На этом фестивале в качестве участника выступил и я. Желаю Сергею Алимовичу успехов в государственно важной деятельности по поднятию республики на высокий уровень развития, крепкого здоровья, кавказского долголетия, успешной реализации всех проектов. Аксакалы Дагестана – с Вами!», – заявил Омар Хандулаев.

 

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