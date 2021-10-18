Гамзат Изудинов: «Сергей Меликов инициировал объявление 2023 года в России Годом Расула Гамзатова»

Главный редактор еженедельника «Гумбет», член Союза писателей России, лауреат премии имени Александра Блока Гамзат Изудинов прокомментировал избрание депутатами Народного Собрания РД Сергея Меликова Главой Дагестана.

«Дагестан называют страной народов, языков и поэтов. Сбережение всех народов Дагестана – это важнейшая задача. Для сохранения культурного и языкового многообразия Страны гор необходимо реализовать больше проектов в этой сфере. Отрадно, что на Днях Дагестана, которые прошли в Совете Федерации России по инициативе Сергея Алимовича Меликова в честь 100-летия ДАССР, заявили о важности сохранения языков и культур народов страны. «Национальные языки и литература нуждаются в дополнительной поддержке. Важно поддержать переводческую школу, молодых литераторов», – отметила Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Также Сергей Меликов инициировал объявление 2023 года в России Годом Расула Гамзатова.

Данное начинание положительно восприняли дагестанцы и все россияне, так как легендарный Расул Гамзатов – это достояние всей страны, достояние мира. Книга «Мой Дагестан» и другие произведения Расула Гамзатова – это не только энциклопедия дагестанской жизни, но и явление в мировой культуре», – констатировал Гамзат Изудинов.