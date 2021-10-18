Гамзат Изудинов: «Сергей Меликов инициировал объявление 2023 года в России Годом Расула Гамзатова»

«Дагестан называют страной народов, языков и поэтов. Сбережение всех народов Дагестана – это важнейшая задача. Для сохранения культурного и языкового многообразия Страны гор необходимо реализовать больше проектов в этой сфере. Отрадно, что на Днях Дагестана, которые прошли в Совете Федерации России по инициативе Сергея Алимовича Меликова в честь 100-летия ДАССР, заявили о важности сохранения языков и культур народов страны. «Национальные языки и литература нуждаются в дополнительной поддержке. Важно поддержать переводческую школу, молодых литераторов», – отметила Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Также Сергей Меликов инициировал объявление 2023 года в России Годом Расула Гамзатова.

Данное начинание положительно восприняли дагестанцы и все россияне, так как легендарный Расул Гамзатов – это достояние всей страны, достояние мира. Книга «Мой Дагестан» и другие произведения Расула Гамзатова – это не только энциклопедия дагестанской жизни, но и явление в мировой культуре», – констатировал Гамзат Изудинов.