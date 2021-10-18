ЗАМАНА - Волонтерское движение «СОВА» Буйнакского района о назначении Сергея Меликова Главой Дагестана

Волонтерское движение «СОВА» Буйнакского района о назначении Сергея Меликова Главой Дагестана

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18 октября, 2021. Понедельник 16:38
Волонтерское движение «СОВА» Буйнакского района о назначении Сергея Меликова Главой Дагестана

Волонтерское движение «СОВА» Буйнакского района о назначении Сергея Меликова Главой Дагестана.

Волонтерское движение «СОВА» Буйнакского района о назначении Сергея Меликова Главой Дагестана
Информация

«Глава Дагестана Сергей Меликов умеет слушать и слышать людей. Он часто подчеркивает значимую роль волонтеров в организации и проведении различных мероприятий. Радует, что руководитель региона отмечает эффективность работы добровольческих движений и поддерживает нашу деятельность, считая, что волонтерский корпус республики – один из самых активных.

Каждый волонтер республики был отмечен Благодарностью Главы Дагестана. Мы большая сплоченная команда и после избрания и официального вступления Сергея Меликова на должность Главы Дагестана, мы также готовы продолжить объединяться в трудные моменты и помогать людям. Источник: http://temirhanshura.ru/news/media/2021/10/15/volonterskoe-dvizhenie-sova-bujnakskogo-rajona-o-naznachenii-sergeya-melikova-glavoj-dagestana/
(с) Сетевое издание «TEMIRHANSHURA/ТЕМИРХАН-ШУРА»

 

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