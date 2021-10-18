Все социальные выплаты и материнский капитал в 2022 году проиндексируют по фактической инфляции 2021 года

Все социальные выплаты и материнский капитал в 2022 году проиндексируют по фактической инфляции 2021 года. Об этом 18 октября заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, в настоящее время она складывается выше прогноза. Он напомнил, что задачу об индексации выплат, зависящих от инфляции, поставил президент РФ Владимир Путин.

«Инфляция текущего года чуть выше, чем мы ожидали, и все эти индексации — мы их просчитали — будут проработаны и учтены вместе с депутатами Госдумы при рассмотрении бюджета во втором чтении», — сказал глава Минфина.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 7,4%. При этом проект федерального бюджета на 2022 год рассчитали исходя из прежнего прогноза в 5,8%.

14 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что размер материнского капитала в России на 2022 год будет скорректирован по поручению президента РФ. Индексацию проведут по фактической инфляции.

24 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что размер материнского капитала на первого ребенка в 2024 году может составить 544 301 рубль, на второго — 719 274 рубля.

2 сентября сообщалось, что, согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России, в 2022 году будет повышен размер материнского капитала. Так, на первого ребенка будут выплачивать 503 237 рублей, на второго — 665 009 рублей, если за первого выплата не была получена.