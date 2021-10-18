Опытный путешественник назвал лучшие туристические направления России

Опытный путешественник и блогер из Краснодара, объездивший всю Россию, назвал наиболее интересные и необычные направления для внутреннего туризма. Впечатления молодого человека разместил интернет-портал «93.ru».

Так, одним из рекомендуемых для посещения мест стала республика Адыгея. «По видам — не хуже Швейцарии, в Лаго-Наки так и поинтереснее будет. Чуть дальше обычных троп — места вовсе фантастические <...> Лучшее место для знакомства с Кавказом», — заявил путешественник и добавил, что по данному маршруту можно ездить круглогодично. Также блогер отметил безопасность республики. «Адыгея — тот самый доброжелательный "плюшевый" Кавказ, который помнят ваши родители. Разве что за дорогой надо внимательнее следить», — посоветовал он.

По мнению краснодарца, нельзя обойти стороной еще два туристических направления страны— Калининградскую область и Дагестан. Автор отметил, что от природных красот данных регионов туристы останутся в восторге, а невысокие цены приятно удивят отдыхающих.